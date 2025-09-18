美 신예 가수 명의 차량서 실종 10대 소녀 시신 발견

지난해 실종 신고된 15세 소녀

테슬라 앞 트렁크에서 발견

현지 경찰 수사 진행 중

미국의 신예 싱어송라이터 데이비드(d4vd) 명의의 차 안에서 부패한 10대 소녀의 시신이 발견돼 수사가 진행 중이다.

미국의 신예 싱어송라이터 데이비드(d4vd). 데이비드 인스타그램 AD 원본보기 아이콘

18일(현지시간) 미국 ABC뉴스에 따르면 데이비드 명의로 등록된 테슬라에서 발견된 시신이 15세 소녀 셀레스테 리바스로 확인됐다.

시신은 지난 8일 미국 로스앤젤레스 거리에서 견인된 테슬라 트렁크에서 발견됐다. 현지 경찰에 따르면 이 소녀에 대한 실종 신고가 지난해 접수됐으며 이후 행방이 묘연했던 것으로 조사됐다.

경찰은 트렁크에 시신이 놓이게 된 경위와 사인 등을 조사 중이다. 로스앤젤레스 경찰국(LAPD) 강도·살인 전담반이 수사를 주도하고 있다.

지난 8일 경찰은 미국 할리우드의 한 견인보관소에 "차량에서 악취가 난다"는 신고를 받고 출동했으며 테슬라 앞쪽 트렁크에서 부패 상태의 시신을 발견했다.

검시관에 따르면 피해자는 키 155cm, 검은 곱슬머리 머리로 튜브톱과 검은 레깅스, 노란색 금속 팔찌, 금속 스터드 귀걸이를 착용하고 있었다. 발견 당시 시신은 이미 오래전 사망한 상태로, 경찰은 수사에 어려움을 겪는 것으로 전해졌다.

테슬라 차량은 할리우드 거리에서 방치된 채 발견됐으며 이달 5일부터 견인보관소에 있었다. 차량은 데이비드 명의로 등록돼 있다. 이 차량은 데이비드 소유 차량 중 하나로 다수의 사람이 차량을 이용했던 것으로 전해졌다.

ABC뉴스는 데이비드의 대리인과 변호사에게 의견을 요청했으나 답변을 받지 못했다.

데이비드는 사회관계망서비스(SNS)에서 380만명 팔로워를 보유하고 있으며, 지난 4월 데뷔 앨범을 발매했다. 그는 현재 월드 투어 일정 중으로 오는 20일 로스앤젤레스 공연을 앞두고 있다. 다만 17일 예정됐던 시애틀 공연은 취소됐다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



