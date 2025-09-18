국제 금값, Fed 금리 인하에 주춤…"차익 실현"

미 연방준비제도(Fed)가 17일(현지시간) 금리를 0.25%포인트 인하하자 투자자들이 차익 실현에 나선 영향에 국제 금값이 하락했다.

이날 런던금시장협회(LBMA)에서 금 현물 가격은 오후 7시 11분 0.9% 내린 온스당 3658.25달러를 나타냈다고 로이터 통신이 보도했다. 금값은 한때 3707.40달러까지 오르며 사상 최고치를 찍은 뒤 하락했다.

이날 뉴욕상품거래소에서 12월 인도분 금 선물 가격은 전장 대비 0.20% 내린 3717.80으로 마감했다.

독립 금속 트레이더 타이 웡은 "제롬 파월 Fed 의장이 이번 금리 인하를 '위험 관리(risk management)' 인하라고 규정해 Fed가 불확실성을 시사하면서 차익 실현을 촉발했다"고 말했다.

금값은 Fed의 금리 결정을 앞두고 지난달 말부터 사상 최고치를 경신하는 랠리를 펼쳤다. 이달 들어 약 6%, 올해 들어 약 40% 급등하며 S&P500 지수 등 다른 자산을 앞질렀다.

한편 이날 도이치뱅크는 내년 금 가격 전망치를 온스당 3700달러에서 4000달러로 상향 조정했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



