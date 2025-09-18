[특징주]LG전자, 50세 이상 희망퇴직…주가는 6%대↑

18일 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 80,800 전일대비 2,900 등락률 +3.72% 거래량 1,751,529 전일가 77,900 2025.09.18 09:38 기준 관련기사 LG전자, 전사 차원 희망퇴직 실시…만 50세 이상·저성과자 대상토스뱅크, 오픈이노베이션 생태계 고도화나서[IT카페]토종 로봇기업 '로보티즈' 김병수 대표 요즘 더 바빠진 이유 전 종목 시세 보기 close 주가가 강세다. 테슬라 밸류체인(가치사슬)에 합류했다는 설이 돌면서 투자자 관심이 집중된 영향으로 풀이된다.

이날 오전 9시30분 기준 LG전자는 전 거래일 대비 4900원(6.29%) 오른 8만2800원에 거래되고 있다.

LG전자가 강세를 보이는 것은 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)를 중심으로 "LG전자가 테슬라의 옵티머스 로봇 공급망에 합류했다"는 설이 퍼진 영향으로 풀이된다.

전날 엑스에선 테슬라 장기 투자자임을 밝힌 한 사용자가 이 같은 게시글을 올렸으며, 해당 게시글은 조회수가 11만회를 넘어서며 주목을 받았다. 이와 관련해 사실관계는 확인되지 않았다.

한편, 업계에 따르면 LG전자는 50세 이상을 대상으로 전 부문에서 희망퇴직을 실시한다.

본인이 원하는 경우만 자율적 희망퇴직을 전 조직으로 운영한다. LG전자는 희망 퇴직자에 대해 최대 3년치 연봉에 해당하는 위로금과 최대 2년치 자녀 학자금 등을 지급한다. 수년간 성과가 낮은 직원들도 희망퇴직 대상에 포함된다.

LG전자가 전 사업부를 대상으로 희망퇴직을 실시하는 것은 2023년 이후 2년 만이다.

지속가능경영보고서에 따르면 지난해 LG전자 국내 정규직 직원 가운데 50세 이상 직원 수는 7025명으로 2년 전인 2022년에 비해 22% 이상 늘었다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



