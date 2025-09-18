울산시·에쓰--오일·울산대학교병원, ‘닥터-카’ 운영 협력 ‘맞손’

에쓰-오일 지난 2019년부터 매년 1억원씩 후원



울산대병원 365일 24시간 운영, 시민 생명 구해

울산시는 18일 오후 3시 시청 본관 접견실에서 에쓰-오일의 후원금 전달식을 열고 울산권역 '닥터-카'의 안정적 운영을 위한 협력을 다짐한다.

이날 전달식에는 김두겸 시장, 박봉수 에쓰-오일 사장, 한명월 울산대학교병원 진료부원장이 참석한다.

'닥터-카'는 일반 구급차와 달리 외과나 응급의학과 전문의와 간호사가 직접 탑승해 현장에 출동, 중증외상환자를 처치하며 이송하는 특수 응급의료 시스템이다.

지난 2017년 9월 울산대학교병원에서 시범 운영을 시작했으나 운영비 부족으로 한때 중단됐다.

이후 지난 2019년부터 매년 에쓰-오일이 지역 사회공헌사업으로 1억원을 후원하고, 울산시가 2000만원을 지원하면서 현재까지 안정적으로 운영되며 '현장 응급의료' 역할을 수행하고 있다.

특히 단순한 이송 차량이 아닌 생명을 살리고자 하는 의지로 지난 8년간 365일 24시간 쉼 없이 운영돼 총 172건 출동으로 소중한 생명을 구하는 성과를 거두고 있다.

김두겸 시장은 "닥터-카는 중증외상환자의 생명을 살리는 골든타임의 핵심 역할을 한다"라며 "울산 시민의 생명을 지키는 데 함께해 준 에쓰-오일과 울산대학교병원에 감사드리며, 앞으로도 민관 협력으로 응급의료 안전망이 공고히 구축되길 바란다"라고 말했다.





