삼성서울병원, 2025 ESG 보고서 발간

의료폐기물 791t 줄어…대형 아파트 1년치 생활 쓰레기량

삼성서울병원이 2025 ESG 보고서를 발간했다고 18일 밝혔다.

삼성서울병원은 지난해 장례식장 다회용기 도입으로 병원계에 ESG 경영 바람을 일으킨 바 있다.

이번 보고서에서는 폐기물 감축 노력이 빛을 발한 게 특징이다. 삼성서울병원은 지난 한 해 동안 의료폐기물을 791t(전년 배출량의 23%)을 줄였다. 대형 아파트 단지 1년 치 생활 쓰레기양과 비슷한 규모이다.

삼성서울병원의 이러한 폐기물 감축의 중심에는 수술실, 투석실, 병실 등 환자 치료 공간에서 근무 중인 의료진의 적극적인 동참이 있었다.

삼성서울병원은 환자별 혈류속도 등을 고려한 투석액 최적화를 통해 폐수 배출량을 감축하는 친환경 투석을 적용했고 수술실 내 재활용 폐기물의 분리배출 프로세스를 도입했다.

검사실에서는 페이퍼리스 시스템 전환 및 문서보관 표준화 작업을 통해 종이 문서를 전산화하고 분리배출 활성화를 통해 의료폐기물을 줄이는 데 주력했다.

이 밖에도 이번 보고서에는 암 환자 삶의 질 연구소 설립하여 암 환자의 사회복귀·정서적 지원을 위한 과학적 토대 마련 및 프로그램을 운영하는 한편, 삼성서울병원-협력병원네트워크 역량 강화 프로그램(S-CARES)을 통해 협력 병·의원과 상생을 도모한 활동이 담겼다.

박승우 원장은 "올해는 특히 폐기물 감축과 자원순환 같은 친환경 활동을 진료 현장까지 확장한 해"라며 "앞으로도 현장에서 시작된 ESG가 환자·지역사회·협력병원으로 확산하여 병원 업계 전반의 ESG 경영 확산에 기여하겠다" 고 강조했다.

한편, 삼성서울병원은 2021년 ESG 위원회 출범 이후부터 병원 운영 전반의 지속가능성을 향상하기 위한 변화를 진행해 왔다. 2023년부터는 매년 ESG 보고서를 발간하고 있으며, 올해도 ESG 보고서를 병원 홈페이지를 통해 공개해 병원계 전반에서 실행 가능한 ESG 실천 모델을 선도적으로 제시하고 있다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



