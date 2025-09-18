한국컴패션 "가수 겸 배우 이준영 컴백 응원…팬이 300만원 기부"

기사 본문과 무관한 이미지. 픽사베이 AD 원본보기 아이콘

컴패션은 18일 익명을 요청한 이준영의 팬이 새 미니앨범 '라스트 댄스(Last Dance)' 발매를 기념해 300만원을 기부했다고 밝혔다.

이준영은 그룹 유키스로 데뷔한 뒤 활발한 음악 활동을 이어왔으며, 최근에는 넷플릭스 오리지널 시리즈 '폭싹 속았수다'에서 영범 역을 맡아 섬세한 연기를 선보였다. 오는 22일, 5년 만에 새 앨범 '라스트 댄스'로 가수로서 컴백을 앞두고 있다.

이번에 전달된 후원금은 질병으로 고통 받는 어린이의 의료와 영양 지원을 위해 사용해 달라는 기부자의 뜻에 따라, 가나에 거주하는 18세 청소년 베네딕타의 신장 이식 지원 사업에 사용된다. 한국컴패션은 말기 신부전으로 장기간 치료 받아온 베네딕타가 건강을 회복하고 일상에 복귀할 수 있도록 수술 전 검사와 수술비, 약물 치료, 회복 지원 등의 과정에 필요한 비용을 지원할 계획이다.

익명의 기부자는 "아티스트를 향한 응원 속에서 사랑을 표현하는 기쁨을 깨달았고, 이를 선한 영향력으로 확산하고 싶었다"며 "이번 기부가 질병으로 고통 받는 전 세계 어린이들에게 작은 희망의 씨앗이 되어, 성장하고 꿈을 키워 나가는데 도움이 되기를 바란다"고 전했다.

한국컴패션 관계자는 "이준영님을 진심으로 응원하는 마음을 뜻 깊은 나눔으로 실천해 주셔서 깊이 감사드린다"며, "이번 기부가 의미 있는 지원으로 이어질 수 있도록 최선을 다하고, 팬들의 따뜻한 마음이 건강한 나눔 문화로 이어질 수 있도록 함께하겠다"고 전했다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr



