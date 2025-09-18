본문 바로가기
삼성전자, AI 입은 '갤럭시 S25 FE'·'탭 S11 시리즈'·'버즈3 FE' 국내 출시

박유진기자

입력2025.09.18 08:25

01분 11초 소요
S25 FE, 맞춤형 '갤럭시 AI' 기능 탑재…94만6000원에 선보여
탭 S11, 대화면 멀티태스킹·슬림 디자인으로 휴대성 강화
버즈3 FE, AI 실시간 통역·제미나이 호출 지원

삼성전자 모델이 19일 국내 출시하는 '갤럭시 S25 FE', '갤럭시 탭 S11 시리즈', '갤럭시 버즈3 FE'를 소개하는 모습. 사진=삼성전자

삼성전자 모델이 19일 국내 출시하는 '갤럭시 S25 FE', '갤럭시 탭 S11 시리즈', '갤럭시 버즈3 FE'를 소개하는 모습. 사진=삼성전자

삼성전자가 19일 '갤럭시 S25 FE', '갤럭시 탭 S11 시리즈', '갤럭시 버즈3 FE'를 국내에 공식 출시한다. 세 제품 모두 최신 '갤럭시 AI' 기능과 강화된 성능을 통해 소비자의 일상 속 생산성과 편의성을 높이는 데 초점을 맞췄다.


갤럭시 S25 FE는 '원(One) UI 8'을 기반으로 사용자의 위치, 시간, 사용 습관에 따라 맞춤 정보를 제공하는 '나우 브리프', 통화 중 보이스피싱 의심 여부를 알려주는 '보이스 피싱 의심 전화 알림', 영상·오디오 편집 시 노이즈를 제거하는 '오디오 지우개' 등 다양한 AI 기능을 지원한다. 두께 7.4mm, 무게 190g의 슬림·경량 디자인으로 네이비, 아이스블루, 화이트, 제트블랙 4종 컬러로 출시되며, 출고가는 94만6000원이다.

삼성전자는 구매 고객에게 ▲갤럭시 버즈3 FE 15% 할인 ▲갤럭시 탭 S10 FE 20% 할인 ▲액세서리 30% 할인 쿠폰 등 혜택을 제공한다. 또 내달 말까지 삼성닷컴에서 자급제 단말기를 구입한 고객은 '뉴(New) 갤럭시 AI 구독클럽'에 가입할 수 있으며, 기기 반납 시 최대 50% 잔존가 보상과 삼성케어플러스, 액세서리 할인 등 추가 혜택을 받을 수 있다.


갤럭시 탭 S11 시리즈는 대화면 멀티태스킹과 AI 기능을 결합해 생산성을 강화했다. 최대 3개의 앱을 동시에 실행하는 '멀티윈도우'와 회의 내용 자동 요약, 학습 보조 기능 등이 대표적이다.


탭 S11 울트라는 두께 5.1mm의 초슬림 디자인을 적용했으며, 개선된 육각형 S펜으로 필기감을 높였다. 배터리는 울트라 모델이 영상 재생 기준 최대 23시간, 기본 모델은 최대 18시간 사용할 수 있다.

출고가는 탭 S11 울트라가 159만8300원~240만6800원, 탭 S11은 99만8800원~147만7300원이다. 삼성전자는 내달 16일까지 '더블업 스토리지' 프로모션을 운영, 특정 모델 구매 시 상위 용량으로 무상 업그레이드 혜택을 제공한다. 또한 스타벅스 콜라보 사은품, 정품 액세서리 50% 할인, 중고 보상 프로그램도 함께 마련했다.


갤럭시 버즈3 FE는 강화된 액티브 노이즈 캔슬링과 대형 스피커를 적용해 풍부한 소리를 제공한다. '제미나이'를 호출해 일정·메시지 확인이 가능하고, 실시간 통역 기능으로 외국어 콘텐츠와 대화 상황에서도 활용할 수 있다. 블랙과 그레이 2종으로 출시되며 출고가는 15만9000원이다. 구매 고객 전원에게 전용 케이스·25W 충전기 할인 쿠폰이 제공된다.


정호진 삼성전자 한국총괄 부사장은 "새롭게 출시하는 세 제품은 향상된 성능과 '갤럭시 AI'를 기반으로 창의성과 생산성을 높여줄 것"이라며 "소비자들의 다양한 수요를 반영해 더 편리한 AI 경험을 제공하겠다"고 밝혔다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr
