4만원 받다가 갑자기 '64만원' 껑충…APEC 상술에 시장도 화들짝

박은서인턴기자

입력2025.09.18 08:01

APEC 기간 앞두고 숙소 요금 인상
경주시, 숙박업계에 합리적 요금 유지 요청

경북 경주지역 숙박업소들이 다음 달 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 숙박 요금을 평소보다 10배 가까이 인상해 논란이 일고 있다.

APEC 정상회의장으로 쓰이는 경북 경주시 화백컨벤션센터의 모습. 기사와는 무관. 연합뉴스

APEC 정상회의장으로 쓰이는 경북 경주시 화백컨벤션센터의 모습. 기사와는 무관. 연합뉴스

17일 한 숙박 예약 애플리케이션을 통해 확인한 결과 경주 시내 다수의 숙소가 행사 기간 10월27일부터 11월1일까지 요금을 크게 올려 책정한 것으로 나타났다. A 업소는 평일 5만원이던 객실을 34만원으로 B 업소는 4만3000원에서 64만원으로 C 업소는 4만2000원에서 30만원으로 각각 인상했다.


이미 상당수 숙소는 예약이 마감돼 행사 기간에는 예약을 받지 않고 있어 관광객과 타지 방문객은 터무니없는 비용을 감수하거나 외곽 지역 숙소를 찾아야 하는 상황이다.

이 같은 '바가지요금' 논란이 불거지자 경주시는 지난 16일 주낙영 시장 명의의 공문을 지역 숙박업소에 발송했다. 공문에는 안전한 숙박환경 제공, 합리적 요금 유지, 친절한 서비스 제공 등을 당부하는 내용이 담겼다.


주 시장은 "APEC 정상회의는 경주가 세계적인 도시로 발돋움할 중요한 기회"라며 "숙박업소 관계자들의 협조와 시민의 환대가 성공적인 회의 개최에 밑거름이 될 것"이라고 당부했다.




박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

