美 Fed, 9개월 만에 금리 0.25%P 인하…"연내 2회 추가 인하"

"일자리 증가 둔화" 언급

트럼프 경제 책사 마이런은 '빅컷' 주장

미국 연방준비제도(Fed)가 9개월 만에 기준금리 인하를 재개하며 금리를 0.25%포인트 인하했다. 올해 금리 인하 횟수 전망도 기존 보다 한 차례 늘려, 연내 두 차례 추가 인하 가능성을 내비쳤다.

Fed는 18일(현지시간) 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 후 공개한 정책결정문을 통해 연방기금금리를 연 4.0~4.25%로 0.25%포인트 인하하기로 결정했다고 밝혔다. 이는 지난해 12월 금리를 내린 뒤 동결 기조를 유지하다 9개월 만에 단행한 인하 조치다. 이로써 한국과 미국 간의 기준금리 차이는 상단 기준 1.75%포인트로 축소됐다.

이번 결정에는 투표권을 가진 12명의 FOMC 위원 가운데 11명이 찬성했다. 반면 이번 회의에 처음으로 참여한 '트럼프 경제 책사' 스티븐 마이런 이사가 0.5%포인트 인하를 의미하는 '빅컷'을 주장하며 유일하게 반대표를 던졌다. 지난 7월 회의에서 0.25%포인트 인하를 주장하며 금리 동결 결정에 반대했던 미셸 보먼 부의장과 크리스토퍼 월러 이사는 이번에는 다수 의견에 동의했다.

Fed는 이번 정책결정문에서 경제 활동이 완화됐다고 표현하면서 "일자리 증가가 둔화됐다"는 문구를 새로 추가해 최근의 고용 둔화를 금리 인하의 근거로 제시했다. 다만 인플레이션은 "상승했고 여전히 다소 높은 수준"이라고 지적했다. 이어 "경제 전망에 대한 불확실성이 여전히 높다"며 "위원회는 (물가 안정과 완전 고용) 이중 책무의 양쪽 위험에 주의를 기울이고 있고, 고용 하방 위험이 증가했다고 판단한다"고 밝혔다.

금리 전망과 관련해 Fed는 올해 두 차례의 추가 인하를 시사했다. 남은 10월과 12월 회의에서 각각 0.25%포인트씩 인하가 이뤄질 수 있다는 것이다. 이는 6월 점도표에서 제시했던 연내 두 차례 인하 전망보다 한 차례 더 많은 수치다. 다만 2026년에는 0.25%포인트 1회 인하에 그칠 것으로 예상했다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



