본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

"경남, 절대 지켜" 창원서 APEC 대비 대테러훈련

영남취재본부 이세령기자

입력2025.09.18 00:14

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경찰·국정원·군·소방·기업 등 150여명 함께

2025년 아시아·태평양경제협력체(APEC) 정상회의 개최가 40여일 다가온 가운데 경남 창원에서 대테러 훈련이 펼쳐졌다.


경찰특공대가 테러범 역할을 맡은 대원을 경찰견과 함께 제압하고 있다. 경남경찰청 제공

경찰특공대가 테러범 역할을 맡은 대원을 경찰견과 함께 제압하고 있다. 경남경찰청 제공

AD
원본보기 아이콘

경남경찰청은 17일 창원의 두산에너빌리티에서 2025 APEC 정상회의 대비 관계기관 대테러 종합훈련을 했다고 밝혔다.

이날 오후 1시 30분께 두산에너빌리티에서 드론을 이용한 폭발물과 화생방 테러, 인질 테러, 차량 폭탄 테러 등 3가지 상황이 벌어졌다.


경찰특공대가 차량 내부에 진입하고 있다. 경남경찰청 제공

경찰특공대가 차량 내부에 진입하고 있다. 경남경찰청 제공

원본보기 아이콘

군과 경찰, 소방, 기업 관계자 등은 드론 제압, 폭발물 탐지 및 제거, 헬기 패스트 로프, 드론 수색 전술, 화생방 원점 탐지 및 제독, 공격견 테러범 진압 등 테러 대응 전술을 선보였다.


복합적이고 고도화한 테러 위협에 대한 대응 능력도 점검했다.

두산에너빌리티에서 열린 APEC 정상회의 대비 대테러 종합훈련 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. 경남경찰청 제공

두산에너빌리티에서 열린 APEC 정상회의 대비 대테러 종합훈련 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. 경남경찰청 제공

원본보기 아이콘

훈련에는 경남경찰청과 국정원 지부, 육군 39사단, 경남소방본부, 해군특수전전단, 두산에너빌리티 등 6개 기관과 기업 관계자 150여명이 동참했다.


김성희 경남청장은 "이번 훈련은 대테러 관계기관의 테러 대응 역량과 기관 간 협업체계를 점검하고 테러 대응 능력을 향상하는 계기가 됐다"며 "오는 10월 말 열리는 APEC 정상회의에 대해 철저히 대비하고 테러로부터 안전한 경남을 만드는 데 최선을 다하겠다"라고 말했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력난에 파격조건 내건 日 기업들 "고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죽은게 기뻐? 너 추방" "좌파는 살인자다"…세계가 늪으로

"고향 갈 수 있을까"…먹통된 추석 기차표 예매에 답답

"홍대서 폭행 당했다"는 대만 유튜버 '반전'…경찰 "한국 아닌 중국 남성"

"요거요거 맛있네" 3900원 가성비 디저트 품절대란

"수갑과 족쇄 채워져, 물에선 하수구 냄새" BBC 韓 직원들 인터뷰

철판 낀 기계 끄지도 않고…"손으로 빼라고 목장갑 던져줬다"

주 1회? 이젠 월 1회…위고비보다 살빼기 간편하네

새로운 이슈 보기