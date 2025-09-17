관제사 '깜빡 졸음'에…프랑스 여객기 상공서 1시간 '빙빙'

프랑스 파리발 국내선, 관제탑 교신 두절

한 시간 선회 끝에 착륙

관제사 교신 중단 상태서 잠들어

프랑스 파리에서 지중해 프랑스령 코르시카로 가던 비행기가 근무 중이던 관제사가 잠들어 한 시간 동안 상공을 맴도는 일이 발생했다.

17일(현지시간) 프랑스 일간 르피가로 및 연합뉴스는 지난 15일 밤 에어코르시카 항공편에서 이 같은 일이 발생했다고 보도했다. 당시 해당 항공기는 밤 10시 45분께 파리 오를리 공항을 이륙해 코르시카의 아작시오 공항으로 향하던 중이었다.

공항 관제탑. 픽사베이 AD 원본보기 아이콘

조종사들은 공항 접근 준비 과정에서 활주로 조명이 꺼진 것을 발견하고 관제탑과의 교신을 시도했다. 그러나 여러 차례 무선 호출에도 관제실의 응답은 없었다.

결국 조종사들은 활주로 상공을 선회하며 착륙 승인을 기다리는 상황에 놓였다. 공항 소방대원들도 관제탑에 연락을 시도했지만 답이 없었고, 결국 공항 헌병대에까지 연락이 이어졌다.

조사 결과 당시 관제탑을 혼자 지키고 있던 관제사가 잠든 상태였던 것으로 드러났다.

해당 항공기는 상공을 맴돌다 약 한 시간 뒤 비로소 활주로 조명이 켜지고 관제탑과 교신이 재개돼 새벽 1시께 무사히 착륙할 수 있었다. 당시 조종사들은 비행기를 코르시카 북부 바스티아로 회항하는 방안까지 검토한 것으로 알려졌다.

해당 비행기의 조종사는 현지 매체에 "수십 년 동안 일했지만 이런 일은 처음"이라며 놀라움을 드러냈다. 당시 기내에 있던 한 승객은 "어떤 순간에도 패닉 상태는 없었고, 모두 침착하게 대응했다"고 전했다.

한편 현지 당국은 관제사의 약물 및 음주 여부에 대한 검사를 진행했지만, 모두 음성으로 확인됐다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>