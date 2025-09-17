본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

세종시의회 "새 정부 세종집무실 건립 의지 표명, 뜨겁게 환영" 논평

충청취재본부 김기완기자

입력2025.09.17 17:39

시계아이콘00분 49초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
세종특별자치시의회 청사.

세종특별자치시의회 청사.

AD
원본보기 아이콘

이재명 대통령이 16일 정부세종청사서 진행한 국무회의에서 대통령 제2 집무실 조속 건립 의지를 표명한 데 대해 지역 정치권이 17일 논평을 내고 환영했다. 지난 16일 이 대통령이 정부세종청사에서 주재한 국무회의를 통해 "세종시는 지역 균형발전의 상징"이라고 언급하며 대통령 세종집무실 건립 촉구 의지를 밝힌 데 대해 화답한 것이다.


의회는 새로운 정부의 출범 이후 처음으로 열린 국무회의는 단순한 회의에 그치지 않고, 국가균형발전 완성의 신호탄과 같은 역사적 첫걸음으로 자리 잡았다고 평가했다.

123개의 국정과제 의결과 함께 새 정부 임기 내 국정 운영의 축을 이끌어갈 로드맵이 제시된 상황을 ▲사회적 합의를 거친 국회 세종의사당 및 대통령 세종집무실 건립 ▲ 행정수도 명문화 개헌 의제 포함 ▲2차 공공기관 이전 착수 등의 내용은 '국가균형발전'이라는 하나의 맥으로 수렴한다고 했다.


특히 지방을 포함한 5개의 핵심 발전 구역과 강원, 전북, 제주 3개의 특별자치도를 전략으로 하는 일명 '5극 3특 추진'에도 속도를 내는 정책 기조가 화두에 오르며 행정수도 세종 완성이라는 균형발전의 주춧돌이 강조되었던 장이었다고 평가했다.


국무회의에서 언급된 "대한민국의 큰 과제는 지속가능한 성장이며, 그를 위한 가장 큰 토대는 균형발전"이라는 새 정부의 뜻에 의회는 깊이 통감한다고 밝히면서, 의회가 행정수도 완성을 위해 내디딘 수많은 발걸음이 정부의 구체적 의지라는 동력을 얻어 실현에 이른 것을 환영했다.

의회는 "지방소멸과 인구집중이라는 악순환이 반복되지 않게끔 지방자치가 시민들의 삶에 뿌리내릴 수 있도록 적극적인 의정활동을 이어가겠다"며 "충청권 모두의 염원이자 국가가 마주한 사명과 같은 국가균형발전과 행정수도 완성이 완벽하게 자리 잡아 영향력을 펼치는 그 날까지, 아낌없는 의지와 노력을 쏟을 것"이라고 했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[속보]조희대 "李대통령 사건 관련 외부인사와 논의·만남 전혀 없어" [속보]조희대 "李대통령 사건 관련 외부인사와 논... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죽은게 기뻐? 너 추방" "좌파는 살인자다"…세계가 늪으로

"고향 갈 수 있을까"…먹통된 추석 기차표 예매에 답답

"홍대서 폭행 당했다"는 대만 유튜버 '반전'…경찰 "한국 아닌 중국 남성"

"요거요거 맛있네" 3900원 가성비 디저트 품절대란

"수갑과 족쇄 채워져, 물에선 하수구 냄새" BBC 韓 직원들 인터뷰

철판 낀 기계 끄지도 않고…"손으로 빼라고 목장갑 던져줬다"

주 1회? 이젠 월 1회…위고비보다 살빼기 간편하네

새로운 이슈 보기