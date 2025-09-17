이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
[속보]금융위, 소호은행 등 4곳 모두 제4인뱅 예비인가 불허
2025년 09월 17일(수)
"제발 그만 시켜" 알바생 곡소리…벌써 60만개 팔린 '3900원' 신메뉴 뭐길래
"오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예고한 엘앤씨바이오[이주의 관.종]
홍대 놀러간 대만 여성 "남성들에 폭행당해…경찰은 울지말고 집에 가라더라"
'검은 옷' 입고 날씨 전한 MBC 기상캐스터들…故오요안나 1주기 애도
"결혼식은 안 해도 이건 꼭 해야죠"…기혼남녀 87%는 '웨딩 촬영' 선택
"죽은게 기뻐? 너 추방" "좌파는 살인자다"…세계가 늪으로
"고향 갈 수 있을까"…먹통된 추석 기차표 예매에 답답
"홍대서 폭행 당했다"는 대만 유튜버 '반전'…경찰 "한국 아닌 중국 남성"
"수갑과 족쇄 채워져, 물에선 하수구 냄새" BBC 韓 직원들 인터뷰
위고비·마운자로보다 간편하고 강력하게…비만치료제 또 진화한다
철판 낀 기계 끄지도 않고…"손으로 빼라고 목장갑 던져줬다"