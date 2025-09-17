본문 바로가기
서경대 구자억 혁신부총장, 제7회 명원교육상 수상

박승욱기자

입력2025.09.17 17:54

중국 교육·연구 걸출공헌상 영예

서경대학교는 구자억 혁신부총장이 중국 명원교육기금이 수여하는 제7회 명원교육상 '중국 교육·연구 걸출공헌상'을 수상한다고 17일 밝혔다.

구자억 서경대 혁신부총장. 서경대학교

구자억 서경대 혁신부총장. 서경대학교

이번 상은 중국 교육연구분야에서 탁월한 업적을 남긴 전문가에게 수여되며, 한국인이 받게 된 것은 이번이 처음이다.


명원교육상은 2013년 북경사범대학교 명원교육기금에 의해 제정된 상으로, 2년에 한 번씩 수상자를 선정해왔다. 올해 시상은 연구, 실습, 해외 등 3개 부문에서 이뤄졌으며, 각 부문 수상자에게는 10만위안(한화 약2000만원)의 상금이 수여된다.

특히 '중국 교육·연구 걸출공헌상'은 오랫동안 중국교육에 관심을 기울이고 탁월한 공헌을 한 외국 전문가 1~2명에게만 주어지는 영예로운 상이다.


시상식은 오는 12월 중국 베이징에서 개최될 예정이다.




박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
