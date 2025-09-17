한강버스 첫 출항…오세훈 "한강의 역사 달라질 것"

17일 취항식 후 18일 정식 출항

오세훈 "서울시민, 새로운 경험 할 것"

선착장·옥상까지 콘텐츠…시민 활용

'한강-한강' 이동 편리해질 전망

서울의 첫 수상 대중교통 '한강버스'가 18일 오전 11시 첫 출항에 나선다. 한강버스 사업을 고안한 오세훈 서울시장은 한강버스의 출항을 두고 "한강르네상스의 정점을 찍는 역사적인 순간"이라고 표현했다.

서울시는 17일 오전 여의도 선착장에서 '시민께 드리는 선물'을 주제로 취항식을 개최했다. 오 시장과 최호정 서울시의회 의장, 선착장 소재지 지역구 국회의원 등이 참석했다.

오 시장은 이날 취항식에서 "단언컨대 서울시민 삶의 질 향상의 관점에서 한강의 역사는 한강버스 이전과 이후로 확연하게 나뉘게 될 것"이라며 "시민 여러분들은 한강 위를 가로지르며 도심 속에서 여유와 풍경, 그리고 일상 속 느긋하게 서울의 야경을 만나는 전혀 새로운 경험을 하게 될 것"이라고 말했다.

한강버스는 오 시장이 2023년 영국 출장에서 템즈강의 수상버스를 보고 추진한 사업이다. 오 시장은 지난해 경남 사천에서 열린 한강버스 진수식에서 그동안의 기획 과정을 회상하며 눈물을 흘리는 등 애정이 강한 모습을 보였다.

본 행사 이후 오 시장은 시민, 외국인들과 한강버스에 탑승해 여의도 인근을 돌아볼 예정이었지만, 강한 비로 인해 탑승 일정은 지연됐다.

선착장 이미 인기…케데헌 '명소'도 본다

이날 출항식이 열린 한강버스 선착장은 이미 각지에서 시민들 사이에 큰 인기를 끌고 있다.

여의도 선착장 스타벅스에는 다른 시내 매장들과 다르게 수제 맥주 '별다방 라거'를 판매한다. 선착장에서 한강변을 바라보며 맥주와 커피를 즐길 수 있다. 이 밖에도 잠실 선착장은 테라로사가 입점했고 망원 선착장에는 반려견 동반이 가능한 카페 '뉴페이스'가 성업 중이다. 뚝섬 선착장에는 LP로 음악을 들을 수 있는 '바이닐 한강점'이 입점했다.

선착장 루프톱(옥상)도 열린 공간으로 시민들이 활용할 수 있게 할 예정이다. 망원·여의도·압구정·뚝섬·잠실 5개 선착장 옥상에서는 하반기부터 노을 진 한강을 배경으로 한 결혼식이 가능해진다. 상시적으로는 시민 체험, 시민 참여 전시 등이 열릴 예정이다.

한강버스를 타고 만나볼 수 있는 경관도 다양하다. 노을 질 무렵 여의도~뚝섬 구간에서는 서울달, 63빌딩, 세빛섬, 반포대교 달빛무지개 등 서울의 대표적 야경을 감상할 수 있다. 특히 최근 세계적 인기몰이 중인 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'에 나온 배경도 볼 수 있다. 여의도~압구정을 지날 땐 케데헌 대표 배경인 남산서울타워를, 옥수~뚝섬 구간에서는 '헌트릭스'와 악령이 맞붙은 청담대교의 전경을 즐길 수 있다.

17일 서울 여의도 한강버스 선착장으로 한강버스가 취항식을 위해 들어오고 있다. 한강버스는 18일 정식운항을 시작한다. 2025.09.17 윤동주 기자 원본보기 아이콘

그동안 불편했던 '한강-한강' 구간에서의 이동은 한층 편리해질 전망이다. 여의나루역 '러너스테이션'에서 한강변을 따라 달린 후 한강버스를 타고 돌아올 수 있다. 이달 뚝섬 한강공원에서 열리는 '한강드론라이트쇼', 잠원한강공원에서 열리는 '2025 한강 무릉도원 축제', 여의도선착장 인근 '책읽는 한강공원' 등 축제 현장도 지하철·버스역까지 이동하지 않고 한강을 통해 오고 갈 수 있다.

오 시장은 "한강버스는 서울이 제안하는 새로운 라이프스타일로, 바쁜 도시 생활 속에서 여유를 찾는 방법이자 한강과 만나는 또 하나의 방식"이라며 "한강버스는 강 위는 물론 각각의 선착장 또한 문화와 트렌드가 어우러지는 하나의 광장이 될 것"이라고 말했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr



