한강버스 첫 출항…오세훈 "한강의 역사 달라질 것"

김영원기자

입력2025.09.17 12:05

언론사 홈 구독
17일 취항식 후 18일 정식 출항
오세훈 "서울시민, 새로운 경험 할 것"
선착장·옥상까지 콘텐츠…시민 활용
'한강-한강' 이동 편리해질 전망

서울의 첫 수상 대중교통 '한강버스'가 18일 오전 11시 첫 출항에 나선다. 한강버스 사업을 고안한 오세훈 서울시장은 한강버스의 출항을 두고 "한강르네상스의 정점을 찍는 역사적인 순간"이라고 표현했다.


서울시는 17일 오전 여의도 선착장에서 '시민께 드리는 선물'을 주제로 취항식을 개최했다. 오 시장과 최호정 서울시의회 의장, 선착장 소재지 지역구 국회의원 등이 참석했다.

오 시장은 이날 취항식에서 "단언컨대 서울시민 삶의 질 향상의 관점에서 한강의 역사는 한강버스 이전과 이후로 확연하게 나뉘게 될 것"이라며 "시민 여러분들은 한강 위를 가로지르며 도심 속에서 여유와 풍경, 그리고 일상 속 느긋하게 서울의 야경을 만나는 전혀 새로운 경험을 하게 될 것"이라고 말했다.


연합뉴스

연합뉴스

원본보기 아이콘

한강버스는 오 시장이 2023년 영국 출장에서 템즈강의 수상버스를 보고 추진한 사업이다. 오 시장은 지난해 경남 사천에서 열린 한강버스 진수식에서 그동안의 기획 과정을 회상하며 눈물을 흘리는 등 애정이 강한 모습을 보였다.


본 행사 이후 오 시장은 시민, 외국인들과 한강버스에 탑승해 여의도 인근을 돌아볼 예정이었지만, 강한 비로 인해 탑승 일정은 지연됐다.

선착장 이미 인기…케데헌 '명소'도 본다

이날 출항식이 열린 한강버스 선착장은 이미 각지에서 시민들 사이에 큰 인기를 끌고 있다.


여의도 선착장 스타벅스에는 다른 시내 매장들과 다르게 수제 맥주 '별다방 라거'를 판매한다. 선착장에서 한강변을 바라보며 맥주와 커피를 즐길 수 있다. 이 밖에도 잠실 선착장은 테라로사가 입점했고 망원 선착장에는 반려견 동반이 가능한 카페 '뉴페이스'가 성업 중이다. 뚝섬 선착장에는 LP로 음악을 들을 수 있는 '바이닐 한강점'이 입점했다.


선착장 루프톱(옥상)도 열린 공간으로 시민들이 활용할 수 있게 할 예정이다. 망원·여의도·압구정·뚝섬·잠실 5개 선착장 옥상에서는 하반기부터 노을 진 한강을 배경으로 한 결혼식이 가능해진다. 상시적으로는 시민 체험, 시민 참여 전시 등이 열릴 예정이다.


한강버스를 타고 만나볼 수 있는 경관도 다양하다. 노을 질 무렵 여의도~뚝섬 구간에서는 서울달, 63빌딩, 세빛섬, 반포대교 달빛무지개 등 서울의 대표적 야경을 감상할 수 있다. 특히 최근 세계적 인기몰이 중인 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'에 나온 배경도 볼 수 있다. 여의도~압구정을 지날 땐 케데헌 대표 배경인 남산서울타워를, 옥수~뚝섬 구간에서는 '헌트릭스'와 악령이 맞붙은 청담대교의 전경을 즐길 수 있다.


17일 서울 여의도 한강버스 선착장으로 한강버스가 취항식을 위해 들어오고 있다. 한강버스는 18일 정식운항을 시작한다. 2025.09.17 윤동주 기자

17일 서울 여의도 한강버스 선착장으로 한강버스가 취항식을 위해 들어오고 있다. 한강버스는 18일 정식운항을 시작한다. 2025.09.17 윤동주 기자

원본보기 아이콘

그동안 불편했던 '한강-한강' 구간에서의 이동은 한층 편리해질 전망이다. 여의나루역 '러너스테이션'에서 한강변을 따라 달린 후 한강버스를 타고 돌아올 수 있다. 이달 뚝섬 한강공원에서 열리는 '한강드론라이트쇼', 잠원한강공원에서 열리는 '2025 한강 무릉도원 축제', 여의도선착장 인근 '책읽는 한강공원' 등 축제 현장도 지하철·버스역까지 이동하지 않고 한강을 통해 오고 갈 수 있다.


오 시장은 "한강버스는 서울이 제안하는 새로운 라이프스타일로, 바쁜 도시 생활 속에서 여유를 찾는 방법이자 한강과 만나는 또 하나의 방식"이라며 "한강버스는 강 위는 물론 각각의 선착장 또한 문화와 트렌드가 어우러지는 하나의 광장이 될 것"이라고 말했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

