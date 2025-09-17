장동혁 국민의힘 대표가 17일 국회에서 열린 기자간담회에서 권성동 의원의 구속 등 현안 관련 질문에 답하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스"오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 장동혁 “권성동 구속, 야당말살… 지금은 야당이 죄인 시대”
2025년 09월 17일(수)
장동혁 국민의힘 대표가 17일 국회에서 열린 기자간담회에서 권성동 의원의 구속 등 현안 관련 질문에 답하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"제발 그만 시켜" 알바생 곡소리…벌써 60만개 팔린 '3900원' 신메뉴 뭐길래
"오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예고한 엘앤씨바이오[이주의 관.종]
'검은 옷' 입고 날씨 전한 MBC 기상캐스터들…故오요안나 1주기 애도
홍대 놀러간 대만 여성 "남성들에 폭행당해…경찰은 울지말고 집에 가라더라"
'20억 로또' 래미안원펜타스 들어가려다 딱 걸렸네…위장전입으로 '만점' 청약
"죽은게 기뻐? 너 추방" "좌파는 살인자다"…세계가 늪으로
홍대 놀러간 대만 여성 "남성들에 폭행당해…경찰 대응 미흡" 폭로
"몸이 이상해" 1차선에 멈춘 차…올림픽대로 200m 뛰어간 경찰
'20억' 시세차익 '래미안원펜타스'…위장전입 딱 걸렸다
100미터를 하이힐 신고 뒤로 달린 남성…세계 기록은 몇초?
철판 낀 기계 끄지도 않고…"손으로 빼라고 목장갑 던져줬다"