치즈버거·감자튀김 매일 먹였더니…단 4일 만에 뇌 기능이 갑자기

美연구팀 "정크푸드, 뇌 인지기능에 악영향"

정크푸드를 단 며칠만 섭취해도 뇌 인지 기능 저하를 유발하는 것으로 나타났다. 반대로 식습관을 조절하면 손상된 뇌 기능도 다시 회복됐다.

사진은 기사의 특정 표현과 관련 없음. 픽사베이 AD 원본보기 아이콘

16일(현지시간) 미국 과학매체 사이테크데일리에 따르면 미국 노스캐롤라이나대(UNC) 의과대학 연구팀은 최근 국제학술지 뉴런에 발표한 연구에서 "정크푸드 중심의 초가공식단이 뇌의 기억 중추인 해마를 빠르게 변화시키고 인지 기능 저하 위험을 높이는 것으로 나타났다"고 밝혔다.

연구팀이 실험용 생쥐에게 정크푸드와 서구식 고지방 식품을 먹인 뒤 행동 검사를 진행한 결과, 단 4일 만에 해마에 있는 특정 신경세포인 CCK 중간 신경세포가 비정상적으로 과활성화됐다.

이같은 과활성화는 뇌가 포도당을 제대로 흡수하지 못하기 때문에 발생하는데 치즈버거와 감자튀김 등 포화지방이 많은 정크푸드 단 며칠만 섭취만으로도 해마에서의 기억 처리 기능이 방해받는 것으로 나타났다. 연구에서는 또 뇌세포 에너지 사용을 조절하는 효소 단백질 'PKM2가 이러한 악영향을 주도하는 핵심 역할을 하는 것으로 밝혀졌다.

연구진은 뇌의 기억 회로가 식습관 영향을 강하게 받는다며 포화지방이 많은 식단이 치매나 알츠하이머병 등 신경퇴행성 질환 위험을 높일 수 있다고 경고했다.

연구를 주도한 후안 송 UNC 약리학 교수는 "식이와 대사가 뇌 건강에 영향을 줄 수 있다는 사실은 알았지만, 짧은 기간 고지방식 노출만으로도 직접적으로 손상되는 해마의 특정 신경세포 그룹, 즉 CCK 중간 신경세포를 발견할 줄은 몰랐다"며 "가장 놀라웠던 점은 포도당 공급 감소에 대한 반응으로 이 세포들의 활동이 얼마나 빠르게 변하는지였고, 이 변화만으로도 기억력이 손상될 수 있다는 사실"이라고 말했다.

"식습관 관리하면 뇌 건강 다시 되돌릴 수 있어"

고지방식품 섭취로 악화된 뇌 건강은 포도당 공급 회복과 식습관 조정을 통해 다시 정상화되는 것으로 확인됐다. 또 식습관 관리나 약물적 접근이 비만 관련 신경퇴행을 예방하는 데 효과적인 것으로 나타났다. 특히 고지방식단으로 구성된 식단 이후 간헐적 단식을 하는 등 식습관 관리만으로도 CCK 중간 신경세포를 정상화하고 기억 기능을 개선할 수 있었다.

송 교수는 "이번 연구는 우리가 먹는 음식이 뇌 건강에 얼마나 빠르게 영향을 미치는지 보여주며 단식이나 약물 등 조기 개입을 통해 기억력을 보호하고 비만과 대사 질환과 연관된 장기 인지 문제 위험을 낮출 수 있음을 시사한다"며 "장기적으로 이러한 전략은 신체와 뇌를 함께 관리하는 포괄적 접근으로 치매 부담을 줄이는 데 도움이 될 수 있다"고 말했다.

연구팀은 현재 포도당 민감 신경세포가 기억을 지지하는 뇌 리듬을 어떻게 교란하는지 추가 연구를 진행 중이다. 이같은 표적 치료법이 인간에게도 적용 가능한지, 고지방식단이 알츠하이머병의 요인이 될 수 있는지 등을 검증할 계획이다. 또 뇌 포도당을 안정화하는 식습관 패턴이 보호 효과를 제공할 수 있는지도 탐구할 예정이다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>