"하룻밤에 1300만원 실화?" 여의도 불꽃축제에 호텔값 '천정부지'

스위트룸 1300만원, 리버뷰 객실도 3배↑

되팔이까지 등장…중고 사이트서 웃돈 거래 활발

서울세계불꽃축제를 앞두고 여의도 인근 호텔 숙박 요금이 크게 요동치고 있다. 가장 비싼 객실 요금은 무려 1300만원을 넘어섰으며 일부 객실은 중고 거래 시장에서 웃돈까지 붙어 거래되고 있다.

오는 27일 서울 여의도 한강공원 일대에서 열리는 '한화와 함께하는 서울세계불꽃축제'는 매년 100만명 이상의 관람객을 끌어모으는 국내 대표 야외 행사다. 불꽃을 한눈에 볼 수 있는 원효대교와 마포대교, 한강철교 인근은 소위 말하는 '불꽃 명당'으로 꼽히며 전날부터 자리를 잡는 이들이 나올 정도로 인산인해를 이룬다.

숙박비, 평소 대비 최대 3배 급등

여의도 핵심 호텔들은 이미 매진 행렬을 보인다. 한 호텔의 한강 전망 스위트룸은 세금과 수수료를 포함해 1300만원을 넘어섰다. 같은 유형의 객실이 불꽃축제 일주일 전 주말 758만원이었던 점을 고려하면 1.8배 오른 셈이다. 또 다른 호텔의 리버뷰 객실은 축제 당일 300만원에 책정돼 일주일 전(100만원대)보다 3배 비싸졌다.

스위트룸보다 등급이 낮은 객실도 예외는 아니다. 20일 1박 99만원이던 한강 전망 객실은 불꽃축제 당일 236만원으로 2.4배 뛰었고 142만원이던 객실은 382만원까지 상승했다. 여의도 일대 또 다른 호텔은 평소보다 30% 이상 비싸게 가격을 책정했지만 이미 매진이 임박했다.

패키지·중고거래 시장까지 '불꽃 경쟁'

주변 호텔들은 앞다퉈 불꽃축제 맞춤형 패키지를 내놓고 있다. 일부 호텔은 '페스티벌 패키지' 등의 이름으로 특가 상품을 선보였고 또 다른 호텔은 역대 최다 구성의 식음·객실 패키지를 내놓으며 고객 유치에 나섰다. 호텔들은 '되팔이'를 방지하기 위해 1인당 예약 건수를 제한하는 등 조치를 취했지만 그런데도 이미 중고거래 사이트에는 불꽃 조망 객실이 웃돈을 얹어 거래되고 있다.

지난해에도 일부 호텔 스위트룸 가격은 불꽃축제 일주일 전 300만원대에서 전날 110만원대로 급등했다. 올해는 불꽃축제가 열흘가량 남은 시점임에도 이미 그보다 200만원 이상 비싸게 책정됐다.

호텔업계는 수요 급증에 따른 불가피한 현상이라는 입장이다. 한 업계 관계자는 "숙박 요금은 특정 시즌이나 이벤트에 따라 얼마든지 변동될 수 있다"며 "불꽃축제 시기 요금 인상 역시 자연스러운 현상으로 봐야 한다"고 말했다.





