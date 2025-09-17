아시아 곳곳서 발견한 미라…칠레·이집트보다 수천 년 앞서

불에 탄 흔적 명확, 훈연 등 사후 처리

아시아가 이집트보다 수천 년 앞서 사망자를 미라로 만들어 보존했다는 연구 결과가 나왔다. 이번 연구는 인류 역사상 가장 오래된 미라의 증거로 평가된다. 15일(현지시간) 호주 국립대(ANU), 중국 베이징대, 일본 도쿄대 등 국제 공동 연구진은 "고대 아시아에서 1만 4000여 년 전부터 시신에 연기를 쐐 수분을 제거하는 방식으로 미라화(mummification)한 것을 발견했다"고 국제 학술지 '미 국립과학원회보(PNAS)'에 ) 발표했다. 연구진은 인류 역사에서 가장 오래된 미라를 발견한 의미가 있다고 밝혔다.

샤오춘 훙 ANU 교수를 비롯한 연구진은 2017~2025년 중국 남부, 베트남 북부, 인도네시아 수마트라섬의 11개 고고학 유적에서 발견된 54구의 유골을 분석했다. 모두 앉은 채 다리를 세워 모은 자세였다.

X-선 회절(XRD), 푸리에 변환 적외선 분광법(FTIR) 등 특수 과학 장비를 이용해 뼛속 구조와 화학적 변화를 조사했다.

분석 결과, 약 84%에서 장시간 저온 열기에 노출돼 자연스럽게 건조·보존된 흔적이 발견됐다. 일부 색이 변한 뼈는 직접 불에 탄 것이 아니라 연기에 그을린 것으로 추정됐다. 연구진은 이를 근거로, 고대 아시아인들이 시신을 쪼그린 자세로 불 위에 올려 수개월 동안 저온 훈연으로 건조·보존한 뒤, 움집이나 자연 동굴 속 묘에 안치했을 가능성이 크다고 설명했다.

특히 연구진이 이번에 발견한 미라 가운데 가장 오래된 유골은 베트남 북부 호아빈성 항무이 동굴에서 발견된 성인 남성으로 방사성탄소 측정 결과 약 1만4027년에서 1만3798년 전에 매장된 것으로 추정된다. 해당 미라는 오스트레일리아(호주)-파푸아 원주민 집단과 비슷한 두개골 형태를 가지고 있었고, 오른쪽 팔뼈에서 뚜렷하게 불탄 흔적이 확인돼 훈증 등 사후 처리가 된 모습이었다. 같은 곳에서 발견된 쇄골도 약 1만4000년 전의 것임을 확인했다.

인류는 세계 곳곳에서 오래전부터 시신의 부패를 막기 위해 수분을 제거하는 다양한 미라화 기법을 사용해 왔다. 열기, 훈연, 소금, 동결 건조, 방부 처리 등이 대표적이다. 지금까지 미라화가 가장 오래됐다고 알려진 곳은 약 7000년 전 칠레 북부 친초로 문화권과 약 4500년 전 고대 이집트였다.

훈연으로 미라를 만드는 장례 풍습은 오늘날 파푸아뉴기니에서도 나타난다. 연구진은 연기로 건조해 미라로 만드는 것은 습한 환경에서 시신을 보존하는 최선의 선택이었을 것이라고 해석했다.

이번 연구는 시신을 인위적으로 보존하려는 장례 관습이 동서양을 막론하고 오래전부터 존재했음을 보여준다. 특히 동남아시아와 남중국 지역에서 이어진 1만년 이상의 미라화 전통을 확인해 주는 중요한 성과로 평가된다. 연구를 주도한 훙 ANU 교수는 "이 전통은 아주 오래전부터 이어져 온 인간의 본능을 보여준다"며 "가족과 사랑하는 이들이 어떤 형태로든 영원히 함께 있기를 바라는 마음이 반영된 것"이라고 말했다.

훈연으로 미라를 만드는 장례 풍습은 파푸아뉴기니에서도 발견된다. 훙 박사는 "놀랍게도 이러한 관행은 구석기 시대 후기부터 현재에 이르기까지 놀라운 기간 동안 광대한 지역에 걸쳐 지속해 왔다"고 말했다. 연구진은 연기로 건조해 미라로 만드는 것은 습한 환경에서 시신을 보존하는 최선의 선택이었을 것이라고 해석했다.

엠마 베이살 튀르키예 앙카라 빌켄트대 교수는 "이번 연구는 시신 처리 방식을 과학적으로 분석해 오늘날 거의 보이지 않는 장례 행위를 밝혀냈다는 점에서 인상적"이라며 "당시 사후 세계에 대한 복잡한 믿음을 반영할 수 있다"고 평가했다. 연구진은 앞으로 아시아 다른 지역에서도 비슷한 훈연 미라화 흔적을 찾는 연구가 이어질 수 있을 것으로 기대하고 있다. 이러한 발견은 인류가 사망자를 보존하려는 장례 관습을 수천 년 이상 이어왔음을 알려주는 중요한 단서로 작용할 전망이다.





