먹통된 추석 기차표 예매

최대열기자

입력2025.09.17 08:12

17일부터 시작한 올해 추석 기차표 예매가 정상적으로 진행되지 않고 있다. 당초 이날 오전 7시부터 전용 홈페이지나 애플리케이션으로 전 국민을 대상으로 예매를 받을 예정이었다.


한국철도공사(코레일) 홈페이지에 접속하면 '명절 예매 화면으로 이동중입니다' '대기시스템 접속 실패' 같은 안내만 나올 뿐 정상적인 접속이 안 된다. 접속되더라도 대기인원이 수십만, 수백만에 달해 제대로 진행되지 않는 것으로 전해졌다.

코레일 홈페이지

코레일 홈페이지

코레일은 당초 이달 1~4일에 걸쳐 추석 연휴 승차권 예매를 받을 계획이었다. 지난달 무궁화호 열차 사고로 명절 기간 열차 운행을 조정하면서 예매 일정을 2주 미뤄 지난 15일부터 예매를 시작했다. 15~16일에는 장애인이나 경로·국가유공자 등을 대상으로 먼저 시작했다. 추석 연휴 기차표는 온라인으로만 예약을 받는다.





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr
