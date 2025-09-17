KB금융, 글로벌 도전하는 로컬브랜드 '기린컴퍼니' 응원

2025 넥스트 라이콘 어워즈서 최우수상 전달

KB금융그룹은 지난 11일 서울 여의도 KBS 별관에서 진행된 '2025 넥스트 라이콘 어워즈'에서 충남 서산의 감태를 재해석해 글로벌 시장에 도전하는 기린컴퍼니에 '로컬브랜드' 최우수상을 수여했다고 17일 밝혔다.

지난 11일 KBS 별관에서 진행된 '2025 넥스트 라이콘 어워즈'에서 박영준 KB금융그룹 박영준 전무(왼쪽)와 송주현 기린컴퍼니 대표가 기념촬영을 하고 있다. KB금융 제공 AD 원본보기 아이콘

이 행사는 중소벤처기업부와 한국경제인협회가 공동 주최하는 '강한 소상공인 성장지원사업'의 시상식으로, KB금융이 공식 협찬사로 참여했다.

'로컬브랜드' 최우수상을 받은 기린컴퍼니는 충남 서산의 감태를 고부가가치 제품으로 재탄생시킨 프리미엄 수산물 브랜드 '바다숲'을 운영하고 있다. 서산 지역을 대표하는 향토 기업으로, 세계에 한국 식재료를 알리고 한국의 갯벌과 생태계를 지켜내고 있다는 평가를 받는다.

시상에 참여한 박영준 KB금융 전무(CSO)는 "현장에서 치열하게 성장해 온 로컬브랜드의 땀과 노력이 오늘의 무대를 만들었다"며 "누구나 차별 없이 금융 혜택을 누릴 수 있는 포용적 금융을 실천하며, 많은 소상공인이 '지역의 라이콘'으로 도약할 수 있도록 든든한 파트너가 되겠다"고 말했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



