100미터를 하이힐 신고 뒤로 달린 남성…세계 기록은 몇초?

스페인의 한 남성이 하이힐을 신고 100m를 역주(뒤로 달리기)하는 종목에서 세계 신기록을 세웠다. 8일 기네스 세계기록은 "스페인 출신의 크리스티안 로베르토 로페스 로드리게스가 '하이힐을 신고 100m 뒤로 달리기'에서 16.55초라는 인상적인 기록을 남기며 신기록을 수립했다"고 밝혔다. 앞서 2014년 그가 스페인의 TV쇼 '라 노체 데 로스 레코드'(기록의 밤)에 출연해 세웠던 20.05초의 기록을 3초 이상 단축한 것이다.

기네스 규정에 따르면, 이 종목에 도전하기 위해서는 신발 굽 높이가 최소 7㎝가 되어야 한다. 또 굽 끝의 폭은 1.5㎝를 초과해선 안 되며, 통굽 신발은 허용되지 않는다. 기네스 측은 로드리게스가 도전할 당시 촬영한 영상도 함께 공개했다. 이 영상을 보면 로드리게스는 파란색 하이힐과 양말, 빨간 반바지, 분홍·파랑이 섞인 상의를 착용했다.

로드리게스는 출발선 앞에 등을 돌린 채 서 있다가, 출발 사인이 떨어지자 즉시 달리기 시작했다. 기네스는 "(하이힐 굽이 땅에 닿는) 딱딱 소리를 내며 도로를 달린다"며 "가슴에 단 카메라는 그의 발을 비추는 재미있는 일인칭 시점을 보여준다"고 설명했다. 영상은 결승선을 통과한 뒤 힐을 벗으며 한숨 돌리는 로드리게스의 모습으로 끝난다.

이 가운데, 새로운 기록을 작성한 로드리게스는 현재 80개가 넘는 세계 기록을 보유한 '연쇄 기록 경신자'로도 유명하다. 기존 기네스 기록을 보면, 로드리게스는 '클로그 신고 400m 달리기'(1분 1.38초), '슬리퍼 신고 100m 달리기'(12.10초), '손가락 위에 당구 큐 올려 균형 잡은 채 1마일(약 1.6㎞) 달리기'(5분 52.30초), '입에 숟가락을 물고 달걀을 얹은 채 100m 달리기'(17.21초), '오리발 신고 50m 뒤로 달리기'(8.82초) 등 종목에서 최단 기록을 세운 바 있다.





