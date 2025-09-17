트럼프 "반도체·의약품, 자동차보다 더 높은 관세 부과할 수도"

도널드 트럼프 미국 대통령은 16일(현지시간) 반도체와 의약품에는 자동차에 적용되는 25%보다 더 높은 관세를 부과할 수 있다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 영국 국빈 방문을 위해 백악관을 떠나기 전 취재진과 만나 최근 일부 국가에 자동차 관세를 인하한 것과 관련해 "난 어떤 타협도 하지 않았다"며 이같이 말했다.

앞서 미국은 일본·유럽연합(EU)·한국과의 무역 합의에서 자동차 품목 관세를 25%에서 15%로 낮췄다. 이 중 15% 인하 조치가 발효된 국가는 일본뿐이다. 이로 인해 미국 자동차 업계가 피해를 볼 수 있다는 불만이 일각에서 제기된 바 있다.

트럼프 대통령은 자신이 처음으로 25%의 자동차 관세를 부과한 사실을 언급한 뒤 "그들은 몇년간 아무런 관세도 내지 않았지만 이제는 15%를 내고 있다"며 "반도체와 의약품은 이익률이 더 높기 때문에 더 높은 관세를 낼 수 있다"고 설명했다.

그는 앞서 반도체에 최대 100%, 의약품에 150~250%의 관세를 부과할 수 있다는 가능성을 언급한 바 있다.

또한 트럼프 대통령은 "EU가 미국에 9500억달러, 일본이 6500억달러를 관세로 내고 있다"며 "내가 집권하기 전까지는 단 한 푼도 내지 않던 기업과 국가들"이라고 주장했다.

트럼프 대통령은 연방대법원에서 진행 중인 관세 소송과 관련해서는 "법률 전문가들이 모두 우리가 승리했다고 말하지만 지켜봐야 한다"며 "대법원은 훌륭했고 매우 공정하다고 생각한다"고 말했다. 이어 "우리가 승리한다면 미국은 전 세계에서 가장 부유한 나라가 될 것이며 국민들의 빚을 줄이고 미국뿐 아니라 다른 나라들도 도울 수 있다"고 덧붙였다.

1·2심 법원이 국가비상경제권한법(IEEPA)을 근거로 한 상호관세가 위법하다는 판결을 내린 이후 대법원에서 관련 소송의 심리가 진행 중이다. 현재 대법원은 9명의 대법관 중 6명이 보수 성향으로, 트럼프 대통령에게 유리한 판결이 내려질 것이란 관측이 나온다.

아울러 트럼프 대통령은 미·중 고위급 무역 협상에서 틱톡 매각과 관련한 합의가 이뤄졌음을 재확인했다.

그는 "중국과 합의에 도달했고, 금요일(19일)에 시진핑 중국 국가주석과 통화해 모든 것을 확정하려고 한다"며 틱톡의 미국 사업권을 인수하려는 "매우 큰 기업들이 있다"고 말했다.





