8월말 서울 민간아파트 평당 평균분양가 4684만원…전월 대비 3.1%↑

전년 동월 대비 8.6% 상승

서울 민간아파트 평균 분양가격이 8월 말 기준 전월 대비 3%가량 상승했다.

16일 주택도시보증공사(HUG)의 민간아파트 분양가격 동향에 따르면 최근 1년간 서울에서 신규 분양된 민간아파트의 단위면적(㎡)당 평균 분양가격은 지난달 말 기준 1417만원으로 전월 대비 3.1% 올랐다. 3.3㎡(평)로 환산하면 4684만원 수준이다.

수도권 전체로는 ㎡당 평균 881만8000원으로 전월 대비 0.3%, 전년 동월과 비교하면 6.2% 각각 오른 것으로 집계됐다.

5대 광역시·세종시(628만2000원)는 전월보다 0.5% 상승했고 기타지방(425만8000원)은 9.5% 하락했다. 전국 평균 분양가격은 587만2000원으로 전월 대비 1.7% 하락했다.

한편 HUG가 발표하는 월별 평균 분양가는 작성 기준월 한달이 아니라 해당하는 달을 포함해 공표 직전 12개월간 분양보증서가 발급된 민간 분양사업장의 평균 분양가격이다.





