코레일, 서울역서 승강장 안전문 점검

정정래 사장직무대행, 수도권전철 안전점검

"이용객·작업자 안전 위해 사전점검 철저히"

정정래 코레일 사장직무대행(가운데, 흰 안전모)이 16일 오후 경의선 서울역에서 스크린도어(PSD) 등 승강장 안전설비를 점검하고 있다. 코레일 AD 원본보기 아이콘

코레일은 16일 오후 경의선 서울역에서 승강장 안전문(PSD)과 작업자 안전설비를 직접 점검했다고 밝혔다.

정정래 코레일 사장직무대행은 이날 현장에서 승강장 안전문 설치 현황과 선로 추락 방지를 위한 그물안전망을 확인하며 "이용객과 작업자 안전을 위해 사전 점검을 철저히 해달라"고 당부했다.

이어 정 직무대행은 수도권 3개 지역본부 건축·차량 담당자들이 참석한 가운데 '수도권전철 유지보수 안전 점검회의'를 열었다.

회의에서는 승강장 안전문과 승강설비 등 주요 시설 유지보수 강화 방안과 전동차 바퀴, 팬터그래프 등 핵심 부품 관리 대책이 논의됐다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



