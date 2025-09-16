"서머타임 없애면 美 비만 260만명·뇌졸중 30만명 예방 가능"[콕!건강]

기사 이해를 돕기 위한 이미지. 픽사베이 AD 원본보기 아이콘

서머타임(일광절약시간제)을 폐지하면 미국에서 연간 260여만 명의 비만과 30여만 명의 뇌졸중을 예방할 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

16일 연합뉴스는 미국 스탠퍼드대 의대 제이미 자이처 교수팀의 연구결과를 보도했다. 연구진은 미국립과학원회보(PNAS)에서 영구 표준시와 영구 서머타임, 현행 서머타임이 건강에 미치는 영향에 대한 시뮬레이션을 연구했다. 그 결과 서머타임을 폐지하고 영구 표준시를 도입할 경우, 비만 전국 유병률이 0.78% 낮아지고, 뇌졸중 발생도 0.09% 감소할 것으로 예측됐다. 시계를 1시간 앞당긴 서머타임을 표준시로 고정하는 영구 서머타임의 경우 비만은 0.51%, 뇌졸중은 0.09% 줄어드는 효과가 있을 것으로 예상됐다.

연구팀은 이는 효과가 작은 것처럼 보이지만 실제로는 영구 표준시의 경우 매년 비만 환자 260만2800여명, 뇌졸중 30만6900여명이 줄고, 영구 서머타임도 비만 170만5400여명, 뇌졸중 22만여명이 감소하는 효과라고 설명했다. 자이처 교수는 "이 연구는 현재 표준시를 고정하거나 서머타임을 고정하는 게 1년에 두 번 시간을 바꾸는 것보다 훨씬 낫다는 것을 보여준다"며 일주기 관점에서 서머타임은 최악의 선택이라고 말했다.

연구팀은 그러나 이 연구는 실제 빛 노출에 영향을 주는 날씨, 지리, 생활 습관 등 요소는 고려하지 않은 한계가 있다며 이는 서로 다른 시간 정책이 건강에 미칠 장기적 영향을 근거 있게 분석한 것이지만 최종 결론은 아니라고 밝혔다.

미국과 유럽 많은 국가에서는 매년 봄에 시계를 한 시간 앞당기고 가을이면 다시 표준시로 되돌리는 서머타임을 시행하고 있다. 우리나라는 1949~1961년까지 서머타임을 실시했다. 1988년 서울 올림픽을 위해 1987년부터 1988년까지 다시 시행됐다가 1989년에 폐지됐다.





