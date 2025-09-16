본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

울릉군, '찾아가는 울릉공항 건설공사 주민설명회' 개최

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.16 14:08

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지난 15일, 울릉군민회관에서 '찾아가는 울릉공항 건설공사 주민설명회'가 개최됐다.

찾아가는 울릉공항 건설공사 주민설명회. 울릉군 제공

찾아가는 울릉공항 건설공사 주민설명회. 울릉군 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 설명회는 2027년 완공과 2028년 상반기 개항을 목표로 건설되고 있는, 울릉도 최대의 국가사업인, 울릉공항 건설공사 현황과 향후 울릉공항에 적용되는 각종 안전대책에 관해 설명하기 위해 마련됐다.


이날 설명회에는 울릉공항 건설공사를 주관하는 국토교통부 공항건설팀과 발주청인 부산지방항공청 공항시설과 관계자·관련기관인 한국공항공사, DL이앤씨(시공사), 한국종합기술(감리단) 등이 참여했으며, 울릉군에서는 남한권 군수, 최병호, 홍성근 울릉군의회 의원 그리고 울릉공항 활주로 연장 추진위원회 위원들과 울릉공항 건설공사에 관심 있는 많은 울릉군 주민이 참석했다.

보고회 순서는 울릉공항 건설공사 추진상황 보고, 울릉공항 건설공사 관련 주민 소통방안, 울릉공항 활주로 연장 추진위원회의 대표 발언, 울릉공항 건설공사와 안전성 전반에 대한 질의응답 순으로 진행됐다.


이날 설명회에서는 울릉공항 활주로 연장 필요성에 대한 논의, 종단안전구역 확장 요구안 검토, 계기비행 방식 전환 가능성에 대한 논의 등 현재 건설 진행 중인 울릉공항의 안전성과 관련된 심도 있는 논의가 진행됐다.


남한권 군수는 "찾아가는 울릉공항 건설공사 주민설명회를 마련해 주신 국토교통부와 부산지방항공청 관계자 여러분께 깊이 감사드린다"라며 "앞으로도 울릉군은 안전한 울릉공항 건설을 위해 유관기관과 긴밀히 협조하고, 울릉공항 안전성 강화에 대한 주민의 목소리를 중앙정부에 적극적으로 전달하는 역할을 수행해, 안전한 울릉공항 건설에 최선을 다하겠다"라고 말했다.

'찾아가는 울릉공항 건설공사 주민설명회'에서 인사말하고 있는 남한권 울릉군수. 울릉군 제공

'찾아가는 울릉공항 건설공사 주민설명회'에서 인사말하고 있는 남한권 울릉군수. 울릉군 제공

원본보기 아이콘



영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한강뷰에 학군도 좋은데…월세보다 '이득' 벌금 내며 관사서 버티는 군인들 한강뷰에 학군도 좋은데…월세보다 '이득' 벌금 내... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 두 방울로 노안 개선 특수 안약 개발…"돋보기 안 쓰셔도 돼요"

"내년에는 못 팔아요"…'이것' 들어간 4500원 커피에 中 미식가들 '환호'

최태원 회장, '동거인 악성루머 제기' 유튜버들 무더기 고소·손해배상 청구

무법 주행 아산 자전거족은 촉법소년…경찰 무시, 어른들엔 손가락욕

"토할 때까지 뛰어 한달 1200만원"…6년차 택배기사 모은 돈이

"빠루는 與 프레임" 나경원 항변 맞을까…11월 결론

수수료 끝판왕…치킨집 하면 낼 돈만 3500만원

새로운 이슈 보기