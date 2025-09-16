본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

검찰, 교도소에 전자담배 반입 변호사 벌금형 구형

호남취재본부 송보현기자

입력2025.09.16 12:54

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

광주지검, 공판서 벌금 200만원 요청
재소자 8명엔 징역 6개월 또는 벌금형

교도소에 전자담배를 몰래 반입한 변호사에게 검찰이 벌금형을 구형했다.

검찰, 교도소에 전자담배 반입 변호사 벌금형 구형
AD
원본보기 아이콘

16일 광주지법 형사11단독 김성준 부장판사 심리로 열린 공판에서 검찰은 변호사 A(64) 씨에게 형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률 위반 혐의를 적용해 벌금 200만원을 선고해 달라고 요청했다. A씨는 지난 1월 24일 광주교도소 접견실에서 의뢰인인 재소자에게 전자담배를 건네는 등 여러 차례 금지 물품을 들여온 혐의로 기소됐다.


전자담배는 접견실에서 수용실로 반입돼 여러 재소자가 돌려 피운 것으로 드러났다. 검찰은 함께 피운 재소자 8명에게도 징역 6개월 또는 벌금 200만원을 각각 구형했다.

A씨 측 변호인은 "사건을 맡아도 수임 계약이 해지될까 두려운 상황에서 피고인의 요청을 거절하지 못했다"며 선처를 호소했다. A씨 역시 최종진술에서 "법조인의 품위를 떨어뜨린 죄를 지었다. 한없이 부끄럽다"고 말했다. 선고 공판은 오는 11월 6일 열린다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"예약제로만 운영해서 더 귀해" 80평에 팬들 '북적'…사전예약 10분컷 '라부부' 팝업[르포] "예약제로만 운영해서 더 귀해" 80평에 팬들 '북적... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1인당 30만원 받아가세요" 소득·재산 제한없이 지원금 지급

"토할 때까지 뛰어 한달 1200만원"…6년차 택배기사 모은 돈이

"내년에는 못 팔아요"…'이것' 들어간 4500원 커피에 中 미식가들 '환호'

440만원인줄 알았는데…수상한 트럭 잡고보니 벌금이 무려 '4억4000만원'

"도저히 끊을 수 없어" 숏츠에 빠진 침팬지…특단 조치 내린 中 동물원

하루 두 방울로 노안 개선 특수 안약 개발…"돋보기 안 쓰셔도 돼요"

삼계탕 한 그릇에 1만8000원…서울 외식물가 고공행진

새로운 이슈 보기