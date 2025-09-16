본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[포토] 의총서 신상발언 나선 나경원 의원

김현민기자

입력2025.09.16 11:14

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토] 의총서 신상발언 나선 나경원 의원
AD
원본보기 아이콘

나경원 국민의힘 의원이 16일 국회에서 열린 의원총회에서 발언하고 있다.





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[르포]"예약제로만 운영해서 더 귀해" 80평에 팬들 '북적'…사전예약 10분 컷 '라부부' 팝업 [르포]"예약제로만 운영해서 더 귀해" 80평에 팬들... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1인당 30만원 받아가세요" 소득·재산 제한없이 지원금 지급

"토할 때까지 뛰어 한달 1200만원"…6년차 택배기사 모은 돈이

"내년에는 못 팔아요"…'이것' 들어간 4500원 커피에 中 미식가들 '환호'

440만원인줄 알았는데…수상한 트럭 잡고보니 벌금이 무려 '4억4000만원'

"도저히 끊을 수 없어" 숏츠에 빠진 침팬지…특단 조치 내린 中 동물원

하루 두 방울로 노안 개선 특수 안약 개발…"돋보기 안 쓰셔도 돼요"

삼계탕 한 그릇에 1만8000원…서울 외식물가 고공행진

새로운 이슈 보기