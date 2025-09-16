본문 바로가기
Dim영역
골프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

경기일반

김세영, 세계랭킹 4계단 도약 23위

노우래기자

입력2025.09.16 10:35

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

크로거 퀸시티 챔피언십 공동 5위 포인트 획득
티띠꾼, 코르다, 리디아 고 톱 3 유지
헐 5위, 김효주 9위, 방신실 49위

김세영이 세계랭킹 23위로 올라섰다.


15일(현지시간) 발표된 여자 골프 주간 세계랭킹에서 3.26점을 받아 지난주 27위에서 4계단 도약했다. 전날 미국 오하이오주 해밀턴타운십의 TPC 리버스벤드(파72)에서 열린 미국여자프로골프(LPGA) 투어 크로거 퀸시티 챔피언십(총상금 200만달러)에서 올해 최고 성적인 공동 5위에 올라 포인트를 획득했다. 김세영은 최근 3개 대회 연속 톱 10의 상승세다.

김세영이 크로거 퀸시티 챔피언십 4라운드 1번 홀에서 그린을 걸어가고 있다. 해밀턴타운십(미국)=AFP연합뉴스

김세영이 크로거 퀸시티 챔피언십 4라운드 1번 홀에서 그린을 걸어가고 있다. 해밀턴타운십(미국)=AFP연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

상위권의 변화는 없었다. 지노 티띠꾼(태국), 넬리 코르다(미국), 리디아 고(뉴질랜드)가 톱 3를 유지했다. 크로거 퀸시티 챔피언십에서 우승한 찰리 헐(잉글랜드)은 8위에서 5위로 점프했다. 한국은 김효주 9위, 유해란 12위, 고진영 17위, 최혜진이 21위에 자리했다. 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 OK저축은행 읏맨오픈 우승자 방신실은 지난주 63위보다 14계단이 오른 49위가 됐다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"토할 때까지 뛰어 한달 1200만원 벌어"…6년차 택배기사 얼마나 모았나 봤더니 "토할 때까지 뛰어 한달 1200만원 벌어"…6년차 택... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1인당 30만원 받아가세요" 소득·재산 제한없이 지원금 지급

"토할 때까지 뛰어 한달 1200만원"…6년차 택배기사 모은 돈이

440만원인줄 알았는데…수상한 트럭 잡고보니 벌금이 무려 '4억4000만원'

"도저히 끊을 수 없어" 숏츠에 빠진 침팬지…특단 조치 내린 中 동물원

20년간 뜸하던 '첨밀밀' '화양연화' 여배우…SNS 열더니 "닭 키워요"

하루 두 방울로 노안 개선 특수 안약 개발…"돋보기 안 쓰셔도 돼요"

"평당 200만원·중도금 2년 유예"…새만금 첫 주택용지 살펴보니

새로운 이슈 보기