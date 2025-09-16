김세영, 세계랭킹 4계단 도약 23위

크로거 퀸시티 챔피언십 공동 5위 포인트 획득

티띠꾼, 코르다, 리디아 고 톱 3 유지

헐 5위, 김효주 9위, 방신실 49위

김세영이 세계랭킹 23위로 올라섰다.

15일(현지시간) 발표된 여자 골프 주간 세계랭킹에서 3.26점을 받아 지난주 27위에서 4계단 도약했다. 전날 미국 오하이오주 해밀턴타운십의 TPC 리버스벤드(파72)에서 열린 미국여자프로골프(LPGA) 투어 크로거 퀸시티 챔피언십(총상금 200만달러)에서 올해 최고 성적인 공동 5위에 올라 포인트를 획득했다. 김세영은 최근 3개 대회 연속 톱 10의 상승세다.

김세영이 크로거 퀸시티 챔피언십 4라운드 1번 홀에서 그린을 걸어가고 있다. 해밀턴타운십(미국)=AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

상위권의 변화는 없었다. 지노 티띠꾼(태국), 넬리 코르다(미국), 리디아 고(뉴질랜드)가 톱 3를 유지했다. 크로거 퀸시티 챔피언십에서 우승한 찰리 헐(잉글랜드)은 8위에서 5위로 점프했다. 한국은 김효주 9위, 유해란 12위, 고진영 17위, 최혜진이 21위에 자리했다. 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 OK저축은행 읏맨오픈 우승자 방신실은 지난주 63위보다 14계단이 오른 49위가 됐다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



