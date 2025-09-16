본문 바로가기
부산시교육청, 교육비특별회계 보통예금계좌 관리기준 마련

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.16 10:31

부산시교육청(교육감 김석준)이 회계사고 근절을 위해 교육비특별회계 자금을 원칙적으로 공금예금계좌에서만 운영하고 불가피한 경우에만 보통예금계좌를 개설·운영하기로 했다.


시교육청은 지난 6월 발표한 '회계사고 근절 종합대책'의 후속 조치로 보통예금계좌 관리기준을 새로 마련했다고 16일 전했다.

앞서 지난 8월 산하 부서와 기관이 보유한 보통예금계좌 209개를 전수 조사한 결과를 반영했다.


새 관리기준에는 ▲보통예금계좌 신규 개설 시 재정과 승인 요청 의무화 ▲기관별 계좌 에듀파인시스템 등록·관리 ▲신용카드 결제계좌 목적 외 사용 금지 ▲장기 미사용 계좌 해지 ▲계좌 관리실태 점검 등이 포함됐다.


관리실태 점검은 이중체계로 운영된다. 기관·부서가 분기별 자체 점검을 실시하고, 이를 바탕으로 경리부서와 감사부서가 2차 점검을 진행한다. 자체 점검의 책임성을 높이기 위해 점검자는 기관장 또는 부서장으로 지정됐다.

김석준 교육감은 "회계사고 근절 대책이 현장에서 정착해야 부산교육의 정상화를 이룰 수 있다"며 "지속적인 관리와 개선으로 재정 건전성을 확보해 신뢰받는 부산교육을 만들겠다"고 말했다.

부산시교육청.

부산시교육청.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr


