서초구, 전국 최초 자체앱 기반 ‘스마트 행정콜’ 도입

서울 서초구(구청장 전성수)는 빠르고 효율적인 민원 응대를 위해 직원 행정전화앱의 기능을 개선한 ‘스마트 행정콜’ 서비스를 본격 운영한다고 16일 밝혔다.

서초 행정전화앱은 구 직원들이 사무실 외부에서도 모바일을 통해 조직도와 연락처를 확인할 수 있도록 구현된 행정 편의 애플리케이션이다. 구는 여기에 민원 응대 공백을 줄이고 직원들의 개인정보를 보호하기 위한 기능을 강화해 새롭게 ‘스마트 행정콜’을 선보였다. 특히 전국 최초로 민간 서비스에 의존하지 않고 자체 앱에 착신 설정 기능과 휴대전화번호 보호 기능을 구현한 것이 특징이다.

새 버전에는 ‘전화’ 메뉴 신설, 직원 휴대전화번호 보호, 착신 설정, 메신저 통화이력 조회 기능이 추가됐다. 이를 통해 직원들은 개인 휴대전화번호가 노출되지 않은 상태에서 안심하고 업무 전화를 사용할 수 있다. 또 출장이나 점심시간 등 사무실 부재 시에도 착신 설정을 통해 민원 전화를 받을 수 있으며, 발신·수신·부재중 내역도 앱에서 확인이 가능하다.

구는 이번 서비스로 업무 공백을 최소화해 직원들이 장소에 구애받지 않고 연속적으로 업무를 처리할 수 있으며, 주민들은 담당자 부재로 인한 불편을 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

전성수 서초구청장은 “스마트 행정콜은 민원 전화 응대를 한층 더 안전하고 편리하게 만들어 주민 만족도를 높이는 동시에 직원들의 개인정보도 철저히 보호한다”며, “앞으로도 모바일 기반의 스마트 오피스 환경을 지속적으로 확대해 직원 만족도와 행정서비스 품질을 함께 높여 나가겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



