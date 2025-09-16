서울시, 청년·유학생 맞춤형 부동산 교육…전세사기 예방 앞장

2030, 전세사기 75% 차지

피해사례·계약점검 사항 교육

서울시는 청년층과 국내외 유학생이 스스로 전월세 계약 절차를 이해하고 전세 사기를 예방할 수 있도록 '청년 맞춤형 부동산 교육'을 진행한다고 16일 밝혔다.

국토교통부 자료에 따르면 지난 7월 기준 전세 사기 피해 건수는 누적 3만1437건으로 이 중 약 75%인 2만3673건이 사회 초년생과 대학생이 주를 이루는 2030세대가 입은 피해인 것으로 나타났다.

이에 따라 시는 SH공사와 협업해 실제 피해사례와 계약 과정에 따른 점검 사항과 청년 눈높이에 맞춘 교육을 제공하기로 했다. 강의는 구독자 11만 명을 보유한 인기 유튜버 손희애 강사 등이 진행할 예정이다.

점검 사항에는 '계약 전' △시세 확인 △무등록 부동산중개업소 확인 △임대인 세금 체납 여부 △부동산전자계약시스템 활용의 장점 △주택임대차 표준계약서 활용 권장 △등기 확인 △전입신고·확정일자 확인 △기존 세입자 전출 확인 등이 있다.

청년들의 보증금 미반환 피해 증가를 고려해 예방 교육도 진행한다. 사고 방지를 위해 입주 전 보증보험 가입 여부와 등기사항전부증명서상의 근저당·가압류 등을 재확인하도록 안내할 예정이다.

오는 10월에는 서울 거주 국내외 유학생을 대상으로 '서울 유학생 웰컴데이'도 실시한다. 시는 글로벌 공인중개사와 연계해 외국인 유학생에게 전세 계약 시 유의 사항과 사기 예방 요령을 안내할 예정이다. 글로벌 공인중개사무소는 2008년부터 외국인을 위한 맞춤형 부동산 중개 서비스를 제공해온 곳으로, 현재 267개소가 운영 중이다. 교육 신청은 '서울 부동산 정보광장을 통해 신청할 수 있다.

조남준 서울시 도시공간본부장은 "이번 교육을 통해 청년층이 전월세 계약 절차를 스스로 점검하고 전세사기 수법을 미리 파악해 피해를 예방할 수 있을 것"이라며 "앞으로도 유학생과 청년들이 안심하고 거주할 수 있는 주거 환경을 조성하기 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.





이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>