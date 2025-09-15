향토기업의 어떤 8년 동행… 대선주조, 청년 리더 연속 후원

다대포해수욕장서 부산지구JC 협약



후원금 2000만원 전달 8년째 공헌

향토기업 대선주조가 부산의 미래를 이끌어갈 청년 리더들의 사회공헌 활동에 8년 연속 힘을 보태고 있다.

대선주조는 지난 14일 다대포 해수욕장에서 부산지구청년회의소(부산지구JC)와 지역사회 공헌 협약을 맺고 후원금 2000만원을 전달했다고 15일 알렸다.

이날 협약식에 대선주조 최성욱 본부장과 부산지구JC 홍기환 지구회장을 비롯한 양측 주요 관계자들이 참석했다.

대선주조와 부산지구JC가 협약을 맺고 있다. AD 원본보기 아이콘

이번 협약을 통해 대선주조와 부산지구JC는 지역사회 발전을 위한 각종 공헌 사업을 공동으로 추진하고 부산지구JC 산하 21개 로컬JC가 주최하는 다양한 사업을 지원하는 등 긴밀한 협력을 약속했다.

대선주조 관계자는 "이번 협약으로 청년 리더들의 열정과 대선주조의 진심이 만나 더 큰 시너지를 낼 것으로 기대한다"며, "이들의 빛나는 아이디어가 실현될 수 있도록 아낌없는 지원을 이어가겠다"고 힘줬다.

대선주조는 2018년부터 올해까지 8년간 부산지구JC의 성장을 뒷받침하며 지역사회 차세대 리더 육성에 꾸준히 기여해 왔다. 이 외에도 12년 연속 한국과학영재학교 후원, 부산 축제 발전에 5억원 후원, 중증장애인 합동결혼식 12년 연속 후원 등 지역사회와 함께하고 있다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>