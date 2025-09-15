본문 바로가기
BPA 캐릭터 ‘해범이·뿌뿌’, 공공 부문 ‘우수상’ 2년 연속 수상

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.15 12:13

'대한민국 지자체·공공 캐릭터 페스티벌 대상 공모전'서 최종 3위 입상

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)의 공식 캐릭터 '해범이·뿌뿌'가 '2025 대한민국 지자체·공공 캐릭터 페스티벌 대상 공모전' 공공 부문에서 '우수상'을 수상했다.

BPA 캐릭터 ‘해범이·뿌뿌’가 공공 부문 ‘우수상’을 받고 있다.

BPA 캐릭터 '해범이·뿌뿌'가 공공 부문 '우수상'을 받고 있다.

이번 수상은 지난해 장려상에 이어 2년 연속 수상 기록이다.


이번 공모전에는 공공기관 20개, 지자체 10개, 축제 3개 등 총 33개 사가 참여해, 대국민 온라인 투표와 전문가 심사를 통해 최종 수상작이 선정됐다. BPA 캐릭터는 약 8500여표를 얻어 캐릭터 스토리텔링, 활용 실적, 굿즈 개발 등 부문에서 높은 점수를 받으며 최종 3위에 올랐다.

시상식은 13일 대전컨벤션센터(DCC)에서 진행됐으며, 해범이·뿌뿌는 수상 기념으로 행사장 홍보 부스를 운영하고 국민 참여 SNS 이벤트를 함께 진행해 주목받았다.


방문객들은 캐릭터와 사진 촬영, SNS 게시, 공식 채널 구독 등의 미션 수행 후 여름 한정 기념품을 받는 등 다양한 프로그램에 참여했다.


BPA는 앞으로 캐릭터를 활용한 정책 소통과 소상공인을 위한 지식재산권 상품 제작 지원 등을 순차적으로 확대해 지역경제 활성화에도 기여한다는 방침이다.

송상근 BPA 사장은 "해범이와 뿌뿌가 국민 여러분의 관심과 사랑 덕분에 2년 연속 좋은 성과를 거둘 수 있었다"며 "앞으로도 부산항과 BPA의 정체성을 담은 친근한 캐릭터로 자리매김할 수 있도록 다양한 활동과 콘텐츠 개발에 힘쓰겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
