"고속도로 운전하다 휴대폰봐도 OK"…자율주행 앞서가는 벤츠

메르세데스-벤츠 자율주행 '레벨 3' 시승해보니

"레벨 3 판매 이후 주행 사고 없어"

시속 130km까지 가능 승인 받을 계획

"자, 이제 자율주행 버튼을 누르고 손을 떼도 됩니다."

독일 뮌헨 인근 고속도로 위 시속 95km로 달리는 차에서 핸들을 놓으라는 말에 반신반의했다. 하지만 이내 달리는 차에서 휴대폰을 하거나, 옆 사람과 눈을 마주치며 대화를 나누는 게 익숙해졌다.

메르세데스-벤츠 자율주행 레벨 3. 오현길 기자 AD 원본보기 아이콘

메르세데스-벤츠는 지난 5월부터 자율주행 '레벨 3' 기술이 적용된 '드라이브 파일럿'을 탑재한 EQS를 판매하고 있다. 8일(현지시간) 열린 유럽 최대 모빌리티쇼 'IAA 2025'에서 진행된 벤츠 시승 프로그램을 통해 자율주행 기술을 40여분 남짓 경험해볼 수 있었다.

자율주행 단계 중에 레벨 3는 아직 국내에서는 '미지의 영역'이다. 차량 주행을 자동차가 도맡기 때문에 운전자는 운전대에서 손을 떼거나 도로를 주시하지 않아도 된다. 차 안에서 업무를 보거나 이메일을 확인하는 활동이 가능한 단계로 평가된다. 실제로 벤츠의 레벨 3 차를 운전하면서 휴대폰을 확인하거나 사진을 찍는 것도 가능했다.

다만, 레벨 3를 사용하려면 여러 조건이 맞아야 한다. 주간에 고속도로에서만 기능을 사용할 수 있다. 우천 시에는 안된다. 또 가장 오른쪽 차선(저속 차선)에서만 사용이 가능하며, 반드시 앞차가 있어야 한다. 속도는 최대 95km로 제한된다.

시내를 빠져나와 고속도로에 들어서자 차가 자율주행 조건을 스스로 확인하고, 사용 가능하다는 의미로 핸들에 달린 자율주행 버튼을 활성화한다. 그때 버튼을 누르면 끝이다.

메르세데스-벤츠 자율주행 레벨 3. 오현길 기자 원본보기 아이콘

차는 스스로 앞에 가는 차와 적당한 거리를 유지하면서 계속 따라간다. 옆 차가 끼어들면 속도를 줄이면서 다시 앞 차와 간격을 맞춰서 따라가는 식으로 작동했다.

특히 내비게이션과 연동해서 자율주행 조건이 맞춰지지 않는 상황을 운전자에게 미리 알려줘서 대비하도록 하는 것이 눈길을 끌었다.

오른쪽에 진입 차선이 생기기 전 차는 진동과 알람으로 운전자에게 핸들을 잡아야 한다고 알려줬으며, 다시 버튼을 누르면 운전자가 언제든 다시 운전을 할 수 있었다. 앞차가 95km 이상 속도를 내거나 차선을 변경해서 사라지는 경우에도 운전자에게 상황을 알려서 운전대를 다시 잡게 했다.

속도가 느린 화물차를 따라가게 되면 도착 시간이 늦어지는 것 아닐까. 이날 시승에 동승한 슈테판 피켈 인스트럭터(교관)는 "레벨 3 자율주행차 2개로 화물차랑 일반 차를 따라 가보는 주행 테스트를 해봤다"면서 "400km 정도 떨어진 목적지까지 걸린 시간이 25분 차이에 불과할 정도로 도착 시간이 크게 달라지지는 않았다"고 설명했다.

메르세데스-벤츠 자율주행 레벨 3. 오현길 기자 원본보기 아이콘

다른 차들이 외부에서 이 차가 자율주행으로 가고 있다는 것을 알려주기 위해 헤드램프 주간주행등과 사이드미러 등에 파란색 등이 켜지도록 할 예정이다.

벤츠 관계자는 "레벨 3 판매 이후 현재까지 어떠한 주행 사고도 없었다"면서 "현재 95km까지만 사용이 가능한데 130km까지 가능하도록 하고, 중앙차선에서도 자율주행할 수 있도록 정부 승인을 받을 예정"이라고 설명했다. 국내 도입에 대해서는 "국내 출시는 준비 중인 상황"이라고 했다.





독일 뮌헨=오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



