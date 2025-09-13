본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

APEC 2025 기념 포항불꽃쇼… 10월 29일 영일대해수욕장서 열려

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.13 08:50

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

철의 강인함·미래지향 도시 이미지 담은 불꽃·드론쇼 선보여

APEC 정상회의 성공 개최 지원, 질서 유지·안전관리에 만전

포항시가 주최하고 포항문화재단이 주관하는 'APEC 2025 정상회의 기념 포항불꽃쇼'가 내달 29일 영일대해수욕장에서 열린다.


이 행사는 포항의 정체성이자 힘의 원천인 '철'의 강인함과 미래지향적이고 역동적인 도시 이미지를 테마로, 불꽃쇼와 드론쇼, SF 퍼포먼스 등 다채로운 시각적 공연이 펼쳐질 예정이다.

영일대해수욕장은 아름다운 야경과 영일대해상누각, 해양레저시설 등으로 국내외 방문객이 즐겨 찾는 명소다. 특별 행사가 열리면 체류 시간이 길어져 야간 체류형 관광 명소로 인기를 얻고 있다.


시는 APEC 정상회의 성공 개최를 위해 불꽃쇼 운영에 만전을 기한다는 방침이다. 질서 유지와 안전사고 예방을 위해 행사 운영 인력을 최대한 배치할 계획이다.


또 APEC 정상회의 기간인 내달 27일부터 11월 1일까지 포항을 찾는 국내외 방문객을 위해 포항스틸아트페스티벌, 해양음식문화축제, 치맥축제 등 다양한 연계 축제와 붐업 행사를 함께 개최해 포항 관광과 산업을 적극 홍보할 계획이다.

포항시는 행사장 접근성과 셔틀버스 운영을 포함한 맞춤형 문화·관광 프로그램을 제공해 관광 교류를 활성화하고, 축제 홍보와 참여를 통해 지역경제에 활력을 불어넣어 도시 브랜드 가치를 높인다는 방침이다.

영일대해수욕장.

영일대해수욕장.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"하루 세 잔만 마셔도 혈당·체중·염증 잡는다"…'천연 위고비' 정체는? "하루 세 잔만 마셔도 혈당·체중·염증 잡는다"…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"언제 들어오나요?"…2시간 만에 완판된 김희선 와인

"돈 벌려고 돈 쓴다"…사교육비 연 455만원 쓰는 취준생들

"0세 영아도 월세 받는 건물주"…미성년자 3313명 임대소득 594억 '역대 최대'

"창문 내리고 빤히…" 고속道 가면남 정체는 '외국인 교사'

삼계탕 30인분 예약 '노쇼'…식당 사장님의 아름다운 대처

"내 미모의 비결은 한국"…한 달 동안 뭘 하길래?

올해 신종사기범죄 9568건…절반도 못 잡았다

새로운 이슈 보기