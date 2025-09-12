양산시평생학습관, 제2회 평생교육 아카데미 성료

시민들 문화·예술 향유 기회 확대

경남 양산시평생학습관은 지난 10일 열린 '제2회를 맞은 주제와 울림이 있는 평생교육 아카데미'를 시민들의 큰 호응 속에 마무리했다.

제2회 평생교육 아카데미. 양산시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 강연은 '도슨트 정우철과 함께하는 미술여행'을 주제로 마네, 고흐 등 세계적인 예술가들의 삶과 작품을 소개해, 작품 속에 담긴 예술가의 삶의 철학과 이야기를 쉽게 풀어 설명했다.

이번 아카데미에서는 다양한 연령대의 시민들이 참가해 명화에 담긴 철학적 메시지를 통해 우리가 사는 세상의 다양한 얼굴을 다시금 돌아보는 기회를 가졌으며, 문화와 예술을 통해 일상의 활력을 얻고, 평생학습의 즐거움을 체감하는 계기가 됐다.

양산시 관계자는 "제2회 평생교육 아카데미는 시민들의 문화·예술적 감수성을 높이는 뜻깊은 시간이었다"며 "앞으로도 다양한 분야의 프로그램을 마련해 시민들의 학습 수요와 문화적 갈증을 해소해 나가겠다"고 전했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>