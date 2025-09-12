S-OIL, 갯벌 고립자 구조 중 순직 해경 유족에 위로금 전달

S-OIL, 순직 해경 유족에 위로금 지원



유족들 슬픔 극복하고, 안정 생활 지원

S-OIL(대표: 안와르 알 히즈아지)은 인천시 옹진군 영흥도 인근 갯벌에서 고립자 구조 임무 수행 중 순직한 인천해양경찰서 소속 故 이재석 경사(34세) 유족에게 위로금 3000만원을 전달한다.

故 이재석 경사는 11일 새벽 3시 30분경 인천시 옹진군 영흥도 꽃섬 인근에서 갯벌 활동 중이던 고립자에게 자신의 부력 조끼를 벗어 입혀주고 구조를 완료한 후, 헤엄쳐 나오다 밀물에 휩쓸려 사고를 당했다.

S-OIL 관계자는 "소중한 생명을 지키기 위해 헌신하다 불의의 사고를 당한 해경들의 명복을 빌며, 유가족들에게 깊은 애도를 표한다"면서 "S-OIL의 위로금이 유족들이 슬픔을 극복하고 안정적으로 생활하는 데 도움이 되길 바란다"고 전했다.

S-OIL은 2013년 해양경찰청과 '해경영웅지킴이' 협약을 맺고, 순직해양경찰 유자녀 학자금 지원, 공상해양경찰 치료비 지원, 해양경찰 부부 휴(休) 캠프, 영웅해양경찰 시상 등 다양한 후원 활동을 지속해오고 있으며, 2021년부터 순직 해경 유족들에게 위로금을 지원하기로 했다.

