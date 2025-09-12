삼계탕 30인분 예약 '노쇼'…식당 사장님의 아름다운 대처

'노쇼' 피해 규모 점점 커져

방지 위한 예약금 받기 어려워

나눔 소식에 누리꾼 '엄지 척'

식당을 예약 후 나타나지 않는 등 '노쇼(No-Show)'로 인해 많은 자영업자가 피해를 보고 있는 가운데, '삼계탕 30인분 예약 후 당일 취소해 피해를 본 자영업자가 주민들에게 무료로 삼계탕을 나눔해 화제다. 지난 10일 자영업자 커뮤니티 '아프니까 사장이다'에 '삼계탕 노쇼, 무료로 이웃에게 나눠버렸습니다'라는 제목의 글이 올라왔다. 글쓴이 A씨는 "어제 삼계탕 30인분, 약 50만원 정도를 노쇼 당했다"며 "나름 제 인생에 재미있는 해프닝이 생겨 공유하고 싶어 글을 올린다"고 운을 뗐다.

삼계탕 30인분을 노쇼 당한 한 자영업자가 주민들에게 전부 무료로 제공한 사실이 알려졌다.

A씨에 따르면, 그는 얼마 전 삼계탕 30인분과 만두 8개 등 총 58만원어치 음식을 예약 주문받았다. 예약자는 A씨가 운영하는 식당 인근 회사에 다니고 있으며, 단체 회식을 한다고 했다고 한다. 이에 A씨는 예약자에게 예약금에 대해 언급하자 "이 동네에서 한 두 번 회식한 게 아니다. 걱정하지 말라"라며 A씨를 안심시켰다. 예약자를 믿고 예약금을 받지 않았다는 A씨는 "자영업자라면 알겠지만, 예약금 받기가 사실 어렵다. 업장의 말 한마디가 매출로 이어지다 보니 고객에게 불편한 말을 하기 쉽지 않다"고 전했다.

A씨는 예약 당일인 지난 9일 오전 10시 54분께 혹시나 하는 마음으로 예약자에게 확인차 연락을 했고, 이에 예약자는 "이따 뵙겠다"고 답했다. 그러나 예약 시간인 오후 4시가 지나도록 아무도 나타나지 않았다. A씨는 "예약 시간이 됐는데 전화를 안 받으신다. 답변을 달라. 노쇼 걱정하지 말라고 하셔서 예약금도 안 받았는데 어떡하나. 전화를 받으시든 답변을 주시든 이게 무슨 일이냐"라며 예약자에게 메시지를 보냈다. 예약자는 뒤늦게 "죄송하다. 취소해달라. 못 갈 거 같다. 사정이 생겨"라고 답변했다.

이에 A씨는 "장난하시는 것도 아니고 전화로도 비위 다 맞춰 드렸는데 이게 무슨. 법적 조치하겠다. 진심으로 이건 아니죠. 저보다 어른이신데"라며 분통을 터뜨렸다. A씨는 "혹시나 하는 마음에 예약을 다시 한번 체크했고 답장이 와서 마음 놓고 있었는데 시간이 되도록 오지 않았다"며 "분노와 좌절이 밀려왔다"고 하소연했다. 이어 "삼계탕은 조리 시간도 오래 걸리고 어머님이 주방을 맡아주시다 보니 너무 죄송하더라"며 "이렇게 버릴 바에는 지역 주민에게 무료 나눔을 하고 싶어 진행했다"고 전했다.

소식 접한 지역 주민의 따뜻한 손길 이어져

해당 소식을 접한 지역 주민들은 "노쇼 당하셨다는 글 봤다. 삼계탕은 필요 없고 계좌번호 주시면 조금이라도 도와드리겠다. 조만간 가게로 회식하러 가겠다. 힘내시라", "너무 맛있는 맛집이다. 다음엔 꼭 지인들 대동하고 방문하겠다" 등 응원과 위로의 메시지를 보냈다. 음식점 리뷰에도 "노쇼 소식을 듣고 아이들과 다녀왔다. 마음이 많이 안 좋으실 텐데 내색 없이 너무 친절히 응대해 주셔서 감사했다. 정성 가득 음식 너무 잘 먹었다"는 응원의 글이 올라왔다.

삼계탕 30인분을 노쇼 당한 한 자영업자가 주민들에게 전부 무료로 제공한 사실이 알려졌다.

A씨는 "노쇼 가해자에게 책임을 물을 것이고, 지속해서 연락하고 있다"면서도 "이번 일로 많은 것들을 배웠다"고 전했다. 끝으로 그는 "각박하다고 생각했던 세상이 아직 따뜻한 면이 있음에 감동했고, 노쇼라는 큰 타격에도 마음이 좋았다"며 "이번 무료 나눔 대처로 오히려 힘이 난다. 자영업자 모두 대박 났으면 좋겠다. 여러분 오늘도 화이팅하시라"고 덧붙였다. 해당 사연을 접한 누리꾼들은 "이번 일로 전화위복 되셔서 앞으로 대박 나시길 바란다", "그래도 아직 세상은 살만한가 보다. 좋은 사람들도 참 많다", "노쇼는 생각만 해도 화가 나지만 사장님께서 현명하고 긍정적으로 대처를 잘하셨다" 등의 반응을 보였다

'노쇼' 피해 사전에 인지하고 예방 방안 숙지가 최우선

사기 수법은 나날이 진화하고 있는 가운데, 사기 수법이 지능화되는 만큼 사기 피해들로 인한 시민들의 불안감도 함께 증가하고 있다. 특히, 최근에 '민생회복 소비쿠폰'의 추가지급을 노린 사기와 군부대·유명인 등을 사칭하여 대량으로 예약 주문을 한 뒤 잠적하는 이른바 '노쇼 사기' 피해도 다수 발생하고 있다. 이처럼 고도화되는 사기 피해를 예방하기 위해서는 신종 사기 수법을 사전에 인지하고 예방 방안을 숙지하는 것이 최우선이다.

고도화되는 사기 피해를 예방하기 위해서는 신종 사기 수법을 사전에 인지하고 예방 방안을 숙지하는 것이 최우선이다.

'노쇼 사기' 예방을 위해서는 첫째, 대량 주문이 들어올 시에 주문자의 신분 확인이 필수이며 해당 기관에 직접 연락하여 확인해야 한다. 실 근무지와 해당 근무자의 이름을 실제로 파악한 후 사칭하는 경우도 있기 때문에 주문 요청자의 음성 확인으로만 그치면 안 된다. 둘째, 대량 주문의 일정 금액을 선결제 받거나 예약금을 요구하여 금전적 피해를 막아야 한다. 셋째, 의심스러운 요청이 있을 때는 거절한 후 곧바로 112에 신고해야 한다. 예를 들어 "배달비를 대신 결제해달라", 취급하지 않는 다른 물품을 "대리구매 해달라"며 구매자가 판매자에게 오히려 대금을 지불하게 하는 것은 '노쇼 사기'의 전형적인 형태이므로 즉시 거절 후 112에 신고해야 한다.





방제일 기자



