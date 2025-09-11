본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

"버스 왜 안 와" … 하동 터미널서 흉기 난동 50대 검거

영남취재본부 이세령기자

입력2025.09.11 22:49

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
"버스 왜 안 와" … 하동 터미널서 흉기 난동 50대 검거
AD
원본보기 아이콘

버스 도착 시간에 대해 항의하다 흉기를 휘두르는 등 난동을 부린 남성이 경찰에 체포됐다.


경남 하동경찰서는 50대 A 씨를 특수협박 혐의로 붙잡아 조사 중이라고 11일 밝혔다.

경찰에 따르면 A 씨는 전날 오전 8시 45분께 하동군 진교면 진교시외버스터미널 대합실에서 검표 직원 B 씨에게 흉기를 꺼내 휘두른 혐의를 받는다.


그는 진주행 버스가 제시간에 도착하지 않는 것에 대해 항의하다 노숙을 위해 가방에 넣고 다니던 흉기를 꺼내 위협했다.


A 씨의 범행으로 다친 사람은 없었으며 사건 당시 A 씨는 술을 마신 상태는 아니었던 것으로 파악됐다.

경찰은 현장에서 급히 대피한 터미널 직원 신고를 받고 출동해 현장에서 A 씨를 검거하고 흉기를 압수했다.


A 씨는 경찰 조사에서 범행을 인정했으며 경찰은 11일 A 씨에 대한 구속영장을 신청했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"다이소에 보이면 무조건 사야"…사용 후기 난리난 '2000원' 꿀템 "다이소에 보이면 무조건 사야"…사용 후기 난리난... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'멈추지 않는 기계'가 삼킨 생명들

민감한 세계 MZ들이 추앙하는 '이 음료'…먹고 난 뒤 "어지럽다" 속출

2700만원 결혼식안 해, 그 돈으로 집 살래

"엄마, 할머니가 먹던 그 과자 뭐야?" 50년째 사랑받는 국민간식 4총사

中 '드림콘서트' 취소…끝나지 않은 '한한령'

"뛰는 놈 위에 나는 놈"…위조품 AI 공수 '대결'

법원, 새만금공항 건설 제동…"조류 충돌 위험 어느 공항보다 높아"

새로운 이슈 보기