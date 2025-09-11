본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

포항시, 국내 유일 ‘2025 경북 국제 AI·메타버스 영상제’ 13일 개막

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.11 15:40

시계아이콘00분 49초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

초격차 AI산업 넘어 문화 영역까지↑… 대한민국 ‘AI 수도 포항’ 도약

AI 아트테크 어워즈, 국내 유명 배우·감독과 함께… 화려한 축제의 장

포항시는 오는 13일부터 14일까지 이틀간 효자아트홀에서 '2025 경북 국제 AI·메타버스 영상제(GAMFF)'를 개최한다.

포항시, ‘2025 경북 국제 AI·메타버스 영상제(GAMFF)’ 13일 개막.

포항시, ‘2025 경북 국제 AI·메타버스 영상제(GAMFF)’ 13일 개막.

AD
원본보기 아이콘

이번 영상제는 인공지능(AI)과 메타버스 등 첨단 기술을 영상·예술에 접목한 국내 유일의 융복합 문화축제로, 포항이 대한민국 'AI 수도'로 도약하고자 하는 비전을 문화산업 영역까지 확장하는 국제무대가 될 전망이다.


특히 대한민국 AI 산업 대전환을 선도해 온 포항은 이번 행사에서 'AI 문화융합도시'라는 새로운 도시 패러다임을 제시하며, AI 융합의 지평을 선도적으로 넓혀 갈 계획이다.

주요 프로그램은 AI 아트테크 어워즈, GAMFF 영상 상영회, 감독과의 대화(GV) 등이며, 행사장 야외에는 AR·VR, OLED TV를 활용한 영상 감상존과 AI 사진관·뷰티샵·사주·비서·음악 프로듀서 등 다양한 체험을 즐길 수 있는 AI 체험존도 운영된다.


특히 13일 오후 12시에는 배우 이병헌·진선규·이하늬 주연의 애니메이션 '킹 오브 킹스', 14일 오전 11시에는 유해진·강하늘·박해준 주연의 영화 '야당'이 무료 상영되며 시민들의 관심을 모으고 있다.


또 영화 '좀비딸'의 필감성 감독, '야당'의 황병국 감독이 참여하는 GV는 작품 해설과 관객과의 질의응답이 이어져 깊이 있는 감상의 기회를 제공한다.

행사의 하이라이트인 'AI 아트테크 어워즈'는 13일 저녁 열리며 배우 오지호, 원기준, 방송인 박지윤 등 다양한 인사들이 참석한다. 오후 5시 30분 레드카펫을 시작으로 오후 6시 본 시상식이 진행되며, AI와 시각특수효과(VFX) 등 첨단 기술이 접목된 국내외 작품을 대상으로 8개 부문 시상이 이뤄진다.


이강덕 시장은 "이번 영상제를 통해 포항이 디지털 기술과 문화콘텐츠가 함께 성장하는 도시로 도약할 수 있는 계기를 마련했다"며 "앞으로도 디지털 전환과 문화산업 육성을 두 축으로 삼아 글로벌 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.


행사에 대한 자세한 정보는 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"다이소에 보이면 무조건 사야"…사용 후기 난리난 '2000원' 꿀템 "다이소에 보이면 무조건 사야"…사용 후기 난리난... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'멈추지 않는 기계'가 삼킨 생명들

민감한 세계 MZ들이 추앙하는 '이 음료'…먹고 난 뒤 "어지럽다" 속출

2700만원 결혼식안 해, 그 돈으로 집 살래

"엄마, 할머니가 먹던 그 과자 뭐야?" 50년째 사랑받는 국민간식 4총사

中 '드림콘서트' 취소…끝나지 않은 '한한령'

'게임 체인저' AI의 등장위조품 싹 다 잡아낸다

법원, 새만금공항 건설 제동…"조류 충돌 위험 어느 공항보다 높아"

새로운 이슈 보기