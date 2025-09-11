본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

창원특례시, 전국 최초' 폐업 걱정 없는 사회안전망 구축'

영남취재본부 송종구기자

입력2025.09.11 11:27

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대형 유통업체 입점 소상공인
고용보험 가입 촉진' 협약식 개최

창원에서 전국 최초로 소상공인들이 폐업 걱정 없는 사회안전망을 구축했다.


경남 창원특례시는 11일 시청 접견실에서 지역 소상공인의 사회안전망 강화를 위해 '대형유통업체 입점 소상공인 고용보험 업무협약식'을 전국 최초로 가졌다.

창원특례시, 전국 최초 ‘대형 유통업체 입점 소상공인 고용보험 가입 촉진’ 협약식 개최.

창원특례시, 전국 최초 ‘대형 유통업체 입점 소상공인 고용보험 가입 촉진’ 협약식 개최.

AD
원본보기 아이콘

이번 협약식에는 경남중소벤처기업청, 소상공인시장진흥공단, 롯데백화점 창원점, 신세계백화점 마산점이 함께 참여했다. 경기침체와 소비 위축으로 어려움을 겪고 있는 소상공인들을 대상으로 비자발적 폐업에 대비할 수 있는 고용보험 가입 확대를 주요 목적으로 하고 있다.

시는 이번 협약을 바탕으로 소상공인시장진흥공단 및 경남중소벤처기업청과 협력해 백화점 입점 소상공인을 대상으로 한 전용 고용보험 접수창구를 운영하고, 지역 홍보망 등 다양한 채널을 통해 가입 안내와 제도 홍보를 적극적으로 추진할 계획이다.


이번 협약은 제도 참여에 대한 소상공인의 신뢰성을 높이고 지역사회 협력 기반을 강화하는 계기가 될 것으로 기대된다. 시는 이를 통해 위기 상황에 직면한 영세 소상공인들이 고용보험 제도를 활용해 실질적인 지원을 받을 수 있도록 적극적으로 나선다는 방침이다.


고용보험에 가입한 소상공인은 매달 보험료를 납부하면, 매출 감소나 건강 악화 등으로 비자발적 폐업 시 실업급여를 수급할 수 있다. 또한, 소상공인시장진흥공단을 통해 5년간 등급에 따라 최대 80%의 보험료를 환급받을 수 있으며, 경상남도의 20% 보험료 지원과도 중복 신청이 가능해 혜택이 확대된다.

장금용 창원특례시장 권한대행은 "소상공인의 생계 안정과 사회안전망 확충을 위해 시 차원에서 적극적으로 협력하겠다"며 "이번 협약이 지역 소상공인에게 실질적인 도움이 되는 출발점이 되기를 바란다"고 밝혔다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"다이소에 보이면 무조건 사야"…사용 후기 난리난 '2000원' 꿀템 "다이소에 보이면 무조건 사야"…사용 후기 난리난... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

민감한 세계 MZ들이 추앙하는 '이 음료'먹고 난 뒤 "어지럽다" 속출

中 '드림콘서트' 취소…끝나지 않은 '한한령'

"엄마, 할머니가 먹던 그 과자 뭐야?" 50년째 사랑받는 국민간식 4총사

"다이소에 있다면 무조건 사야"…SNS서 난리난 '2000원' 꿀템

"열 받아서 테슬라 주문 취소"…한국인 구금에 뿔난 고객 '복수 인증'

'트럼프 지지' 청년 활동가美대학 행사서 암살…트럼프 "애도"

이달 10일까지 수출 3.8%↑…대미 수출은 8.2% 줄어

새로운 이슈 보기