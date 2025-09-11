상계·중계·하계동 재건축 마스터플랜 수립…역세권 60층 건립 허용

상계·중계·중계2 지구단위계획구역 재정비

역세권 주변 재건축 때 '복합정비구역' 도입

준주거 종상향해 최고 60층 건립 허용

서울시, 11월 공람 후 연내 최종 결정 예정



상계·중계·하계동 일대 재건축 마스터플랜이 서울시 심의를 통과했다. 노원·마들·중계·하계역과 은행사거리역 일대는 '복합정비구역'으로 지정하고, 재건축 후 최고 60층 내외(180m)로 건물을 지을 수 있게 된다.

상계(1·2단계), 중계, 중계2 택지개발지구 지구단위계획구역 위치도. 서울시 제공

서울시는 제15차 서울시 도시·건축공동위원회를 개최하고, 지난해 6월 열람공고에 들어간 '상계(1·2단계), 중계, 중계2 택지개발지구 지구단위계획구역 재정비(안)'을 수정가결했다고 11일 밝혔다.

시는 이번 지구단위계획 재정비 안을 이르면 11월 재열람공고한 후 연내 지구단위계획 최종 결정(변경) 할 계획이다.

상계·중계·하계동 일대는 1980년대에 주택 200만가구 공급을 위해 조성된 택지개발사업지로, 조성 후 40년이 지나면서 단순 주거지에서 탈피해 자족도시로 재정비가 시급한 상황이다.

이에 시는 2023년 4월 지구단위계획 재정비 용역에 착수해 재정비안을 마련했다. 주거환경 개선을 위해 정비 시기가 도래한 아파트 단지를 대상으로 특별계획구역을 지정해 선제적으로 재건축을 지원한다. 지구단위계획에 따라 재건축이 추진되면 현재 7만6000가구 규모의 상계, 중계 지구 일대가 10만3000가구 규모의 주거지역으로 거듭난다.

상계 택지개발지구 지구단위계획구역 재정비안 종합구상도. 서울시 제공

먼저 용도지역 상향을 통한 역세권 중심의 복합개발로 사업성을 높이고 자족기능을 강화하기 위해 '복합정비' 개념을 도입한다. 복합정비구역 지정을 통해 역세권에서는 주거 외 복합용도를 갖춰 일자리와 주거·문화가 어우러지는 고밀 복합개발이 가능해지는 것이다. 역세권 활성화를 위해 지하철 출입구 연결, 가로 활성화 유도 등 역세권을 중심으로 한 복합공간을 조성할 수 있도록 유도한다.

복합정비구역으로 지정될 가능성이 높은 단지는 노원역 주변 상계주공3·6·7단지와 7호선 마들역 주변 상계주공11·12단지, 7호선 하계역 주변 현대우성과 한신·청구, 은행사거리역 인근 중계청구3차·건영3차·동진신안·중계주공6단지 등이 있다. 복합정비구역으로 지정되면 준주거지역으로 용도지역이 상향되는 대신 오피스(업무)와 쇼핑몰(판매) 등 비주거 용도로 10% 이상을 채워야 한다. 의무 공공기여 비율은 대지면적의 15%다.

지구단위계획구역 일대 건축물 높이는 복합정비구역의 경우 180m, 제3종일반주거지역은 150m로 확정됐다. 150m는 최고 50층 내외, 180m는 60층 내외다. 중계역과 노원역, 마들역, 하계역, 은행사거리역 등 역세권과 인접한 단지에서는 60층까지 층수를 높일 수 있게 되는 것이다. 시는 창동차량기지 일대 개발과 중랑천, 수락산, 불암산 등 주변 환경을 고려해 조화로운 경관을 형성할 수 있도록 할 계획이다.

중계 택지개발지구 지구단위계획구역 재정비안 종합구상도. 서울시 제공

중랑천과 수락·불암산을 연결하는 보행·녹지 네트워크도 만든다. 기존에 형성된 단지 내 소규모 분산된 공원을 재배치해 접근성과 연계성을 높였다. 열린 경관을 확보하기 위해 주요 간선도로 변에 4개의 광역통경축과 20m 공공보행통로에 3개의 지구통경축을 설정했다. 공공보행통로와 연계한 키움센터, 체육시설, 개방형 커뮤니티시설 등 생활서비스시설을 도보 10분(반경 500m)마다 배치할 수 있도록 계획했다. 시대변화를 반영한 기반시설 확충 등 도시 인프라도 재구조화한다.

조남준 서울시 도시공간본부장은 "재건축 시기에 접어든 노원구 상계·중계·중계2 택지개발지구의 마스터플랜 수립을 통해 정비사업을 신속히 추진할 수 있게 됐다"며 "주거환경의 질을 높이고 서울형 양육 친화단지를 조성해 아이 낳고 살기 좋은 도시로 탈바꿈할 것으로 기대한다"고 말했다.

중계2 택지개발지구 지구단위계획구역 재정비안 종합구상도. 서울시 제공





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



