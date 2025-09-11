본문 바로가기
양산시, 자살예방 편의점 사업성과 보건복지부 표창

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.11 09:52

양산시 정신건강복지센터, 전국 최초 편의점 연계 자살예방 사업 추진

경남 양산시 정신건강복지센터가 전국 최초로 추진한 편의점 연계 자살예방 사업 성과를 인정받아 지난 10일 2025년 자살예방의 날을 기념해 보건복지부 장관 표창을 받았다.

자살예방 편의점 사업성과 표창받은 양산시 정신건강복지센터. 양산시 제공

이번 표창은 기업과 협업해 자살예방을 목적으로 한 전국 최초의 편의점 연계 자살 예방사업으로 시민들이 일상 속에서 정신건강과 자살예방에 관심을 가질 수 있도록 생명존중 문화를 확산시킨 공로를 인정받은 것이다.


특히 해당 사업은 경남도 전역으로 확대되는 데 기여해 자살예방 정책의 새로운 방향을 제시했다.

해당 사업은 BGF리테일 CU 동부산지부와 협약해 양산지역 106개의 편의점의 주류 판매대에 자살예방 상담전화 스티커를 부착하고 'CU투모로우: 내일도 당신과 함께하고 싶습니다'라는 자가 정신건강검진 프로그램을 통해 고위험군을 선별해 조기 개입했다.


또 점주와 근무자를 대상으로 생명존중 교육과 고위험군 대응 매뉴얼을 지원해 생활밀착형 지역사회 안전망을 강화했다.


양산시보건소 관계자는 "시민 누구나 쉽게 찾는 편의점을 생명존중의 거점으로 확장한 것은 전국 최초 사례"라며 "이번 보건복지부 장관 표창은 양산시와 지역사회의 협력으로 만들어낸 값진 성과"라고 말했다.

양산시정신건강복지센터는 이번 수상을 계기로 앞으로도 지역사회 곳곳에서 생명존중 문화를 정착시키고, 생활밀착형 자살예방 모델을 지속적으로 확산시켜 나갈 계획이다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
