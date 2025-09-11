본문 바로가기
CGV, 오기가미 나오코 감독전 개최

이종길기자

입력2025.09.11 08:47

신작 '동그라미' 기념 대표작 다섯 편 상영

'오기가미 나오코 감독전' 포스터

'오기가미 나오코 감독전' 포스터

CGV는 17일부터 30일까지 전국 아트하우스에서 '오기가미 나오코 감독전'을 연다고 11일 밝혔다.


신작 '동그라미' 개봉을 기념해 마련한 기획전이다. '카모메 식당', '안경', '강변의 무코리타', '파문' 등 대표작과 최신작까지 다섯 편을 선보인다.

카모메 식당은 많은 관객의 '인생 영화'로 꼽히며, 안경은 힐링 시네마의 대표작으로 자리 잡았다. 강변의 무코리타는 연립주택을 배경으로 한 따뜻한 군상극이며, 파문은 블랙 코미디 요소가 돋보인다.


동그라미는 정식 개봉일인 다음 달 1일에 앞서 특별 공개된다. 그룹 '킨키 키즈'의 도모토 츠요시가 27년 만에 주연을 맡아 화제를 모은다.


CGV는 감독과 배우가 참여하는 관객과의 대화 시간을 진행한다. 기획전 기간 네 편을 관람한 관객에게 영화별 A3 포스터도 선착순으로 증정한다. 예매와 이벤트 정보는 CGV 애플리케이션과 홈페이지에서 확인할 수 있다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
