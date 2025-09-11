본문 바로가기
안전보건공단 부산광역본부, 건설현장 폭염 안전 5대 기본수칙 이행 점검

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.11 07:40

고용노동부 부산지방고용노동청(청장 김준휘)과 안전보건공단 부산광역본부(본부장 정종득)는 연이어 지속되는 폭염에 따른 온열질환 예방과 건설기계 충돌사고에 대비해 부산시 진구 소재 고위험 건설현장을 방문해 현장점검을 실시했다.

고용노동부 부산지방고용노동청과 안전보건공단 부산광역본부는 폭염에 따른 온열질환 예방과 건설기계 충돌사고에 대비해 부산시 진구 소재 고위험 건설현장을 방문해 현장점검하고 있다.

이날 현장점검은 지속되는 폭염에 의한 건설 노동자들의 건강보호에 소홀함이 없도록 폭염안전 5대 기본수칙(물·그늘·휴식·냉방장구·응급조치) 강조와 휴게시설 관리상태, 냉방장치 설치 여부 등을 점검했으며, 건설기계 장비에 의한 충돌사고 예방을 위해 현장 장비 운용 상태 확인도 병행했다.


김준휘 청장은 "건설현장의 경우 옥외작업이 많아 폭염에 따른 온열질환 사고에 특히 취약하다"며 "폭염안전 5대 기본수칙 점검표 등을 활용해 수시로 작업환경을 점검하고 노동자 건강과 생명 보호를 위해 선제적 예방조치가 반드시 필요하다"고 강조했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

