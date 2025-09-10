파주 軍포병부대서 폭음효과 묘사탄 폭발…8명 부상

생명에 지장은 없어…軍, 사고원인 조사 중

10일 경기 파주 소재 군부대에서 폭음효과 묘사탄이 폭발해 8명이 부상을 입는 사고가 발생했다.

군 당국에 따르면 이날 오후 15시20분께 경기 파주시 적성면의 1군단 직할 포병부대에서 K9 자주포 비사격훈련 도중 폭음효과 묘사탄이 원인 미상의 이유로 폭발하는 사고가 발생했다.

이 사고로 현재까지 군인 8명이 팔·허벅지 등에 화상을 입는 부상을 입은 것으로 확인됐다. 현재까지 부상자들은 생명에 지장은 없는 것으로 전해졌다. 부상자들은 헬리콥터·앰뷸런스 등을 통해 국군 수도병원 등 인근 병원으로 이송 중인 상태다. 육군 관계자는 "현재 부상자의 부상 정도는 의사의 소견이 필요한 상황"이라고 말했다.

사고 당시 진행된 비사격훈련이란 실제 포를 발사하지 않은 채 해당 절차를 숙달하는 훈련이다. 이 과정에서 실전적 훈련을 위해 사용한 폭음효과 묘사탄이 미상의 이유로 폭발한 것이다. 폭음효과 묘사탄은 훈련에서 화기의 폭발음과 발사음·연막 등을 묘사하기 위한 모의탄이다.

군 당국은 사고원인을 조사 중이다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



