'150조 국민성장펀드'로 AI·바이오 육성…李대통령 "미래 산업의 초석될 것"(종합)

10일 국민성장펀드 국민보고대회 개최

이 대통령 "지원 방식 대대적 개편, 핵심 산업에 대규모 장기투자"

전 세계 '총성 없는 전쟁'…이 대통령 "벤처 생태계 활성화, 민간 자금도 끌어내겠다"

이재명 대통령이 10일 국민성장펀드를 당초 100조원에서 50조원 늘린 150조원으로 확대하기로 했다면서 "(국민성장펀드가) 정체된 우리 산업에 새롭게 활력을 불어넣고 대한민국의 미래를 만드는 초석이 될 것으로 확신한다"고 말했다. 특히 이 대통령은 지원 방식을 대대적으로 개편해 우리 경제를 선도한 핵심 산업과 프로젝트에 대규모로 장기 투자하기로 했다고 밝혔다.

이 대통령은 이날 서울 마포 프론트원에서 산업계, 창업·벤처업계, 금융권 참석자들과 함께 '국민성장펀드 국민보고대회 및 토론회'를 개최하고 다양한 현장의 목소리를 청취했다. 인공지능(AI), 로봇, 바이오, 반도체, 방위산업, 항공·우주 등 한국의 주력 첨단전략산업을 육성하고 지원하기 위한 방안을 마련하려는 일환으로 최근 K제조업 현장을 둘러보는 등 새로운 성장 동력을 찾기 위해 속도를 내는 이 대통령의 민생·경제 행보다.

이 대통령은 현재 한국의 경제 상황을 대학수학능력시험에 빗대 새로운 도약의 기회라는 점을 강조했다. 이 대통령은 "소위 불수능, 물수능 그런 이야기가 있는데 수능이 엄청나게 어려우면 걱정이 많이 되는데 사실 별로 걱정할 일이 아니다. 나한테만 어려운 게 아니기 때문"이라며 "결국 평소 누가 얼마나 준비하고 공부했느냐에 따라 결론이 나는 것이다. 경쟁의 조건은 언제나 똑같다고 생각한다"고 말했다.

이어 이 대통령은 "소수 국가를 제외한 대다수 국가가 처한 상황은 똑같다"면서 "대한민국의 재도약을 위해 우리가 새롭게 위기를 기회로 바꿔서 도전하고 성취할 때가 됐다. 그러려면 우리가 가진 모든 역량을 총동원해야 하고 우리가 가진 힘을 함께 모으는 국민적 통합이 정말 필요하다"고 강조했다. 미국, 중국 등의 주요국들이 첨단 전략 산업에 대규모 국가적인 투자 지원을 확대하는 '총성 없는 전쟁'이 벌어지고 있다는 점도 언급했다.

그러면서 벤처기업의 성장과 혁신적인 기술이 한국의 미래 성장동력이 될 수 있도록 벤처 생태계를 활성화하겠다고 밝혔다. 이 대통령은 "그동안 대기업 성장 그리고 선진국 추격에 국가 자원을 집중 투입해 벤처 혁신 기업 육성에 다소 부족한 면이 있는 게 사실이었다"면서 "(앞으로는) 잘되는 기업은 더 잘되게 하고 실패해도 재기할 수 있도록 벤처 생태계를 활성화해야 대한민국의 미래가 있을 것 같다"고 말했다.

벤처기업이 시장에서 혼자 살아남기 어려운 만큼 재정의 마중물 역할을 통해 민간 자금을 끌어내도록 하겠다고도 했다. 이 대통령은 "우리 경제의 재도약을 이끌 첨단산업 육성, 벤처기업 생태계 활성화를 위해선 금융 분야가 지금처럼 담보 잡고 돈 빌려주고 이자 받는 전당포식 영업이 아니라 생산적 금융으로 대대적인 전환이 필요하다고 생각한다"면서 "손쉬운 이자 수익에 의존하거나 부동산 투자에 자금이 쏠리지 않도록 모험 투자, 혁신 투자에도 집중할 수 있는 환경을 만들겠다"고 말했다.

이날 국민보고대회에는 최태원 SK그룹 회장, 서정진 셀트리온 회장, 박승희 삼성전자 사장, 백준호 퓨리오사AI 대표, 권용현 LG유플러스 전무, 김동욱 현대자동차 부사장, 이종민 SKT 부사장, 박상진 신임 한국산업은행장 등이 참석했다. 이세돌 울산과학기술원 특임교수와 신동식 한국해사기술 회장도 함께했다.

정부에서는 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관, 배경훈 과학기술정보통신부 장관, 김정관 산업통상자원부 장관, 한성숙 중소벤처기업부 장관, 전재수 해양수산부 장관, 김경수 지방시대위원장, 권대영 금융위원회 부위원장, 이찬진 금융감독원장 등이 참석했다. 대통령실에서는 김용범 정책실장, 하준경 경제수석, 하정우 AI수석, 류덕현 재정기획보좌관 등이 자리했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



