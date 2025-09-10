본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

민주 "정청래 연설중 극단적 망언 발언자, 송언석…책임 물을 것"

문혜원기자

입력2025.09.10 14:47

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

교섭단체 대표연설 중 국민의힘 의석서 발언
민주당 "강력한 유감, 책임 묻겠다"

더불어민주당은 정청래 당대표의 국회 교섭단체 대표연설 도중 "'노상원 수첩'이 현실로 성공했더라면 이재명도, 정청래도 이 세상 사람이 아닐 것"이라고 말한 데 대해 국민의힘 의석에서 "제발 그리 됐으면 좋았을 걸"이라는 발언이 나온 데 대해 강한 유감을 표했다.

불법 정치자금 수수 혐의로 구속 영장이 청구된 권성동 국민의힘 의원(사진 오른쪽)이 9일 자신의 체포동의안이 보고되는 국회 본회의에 출석해 송언석 국민의힘 원내대표(사진 왼쪽)와 악수하고 있다. 연합뉴스

불법 정치자금 수수 혐의로 구속 영장이 청구된 권성동 국민의힘 의원(사진 오른쪽)이 9일 자신의 체포동의안이 보고되는 국회 본회의에 출석해 송언석 국민의힘 원내대표(사진 왼쪽)와 악수하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

민주당 공보국은 10일 오후 출입기자 단체공지문을 통해 "어제 정청래 당대표의 교섭단체 대표연설 중 이재명 대통령과 상대당 대표에 대해 차마 입에 담을 수도 없는 막말을 한 사람이 국민의힘 송언석 원내대표로 밝혀졌다"면서 해당 장면이 담긴 동영상을 공개했다.


이와 관련해 박수현 민주당 수석대변인은 국회 소통관에서 기자들과 만나 "워낙 충격적인 내용"이라며 "평의원이 그런 말을 했어도 용서받을 수 없는 일인데 국민의힘 제1야당을 비상대책위원장으로 이끌었고 현재는 원내대표로서 여야 민생협의체 후속 조치를 위해 최선을 다해야 할 원내 사령탑이 내란 세력이라 할 수 있는 인식을 보였다는 데 충격을 금할 수 없다"고 말했다.

그러면서 "(송 원내대표의 전날 발언은)이 대통령과 정 대표가 죽었으면 좋았겠다는 말로 번역될 수 있는 말"이라며 "이에 대해 민주당은 국민과 함께 강력한 유감을 표하고 다시 한번 이에 대한 책임을 묻겠다"고 했다.


앞서 정 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 해당 영상을 공개한 뒤 "믿어지느냐. 노상원 수첩은 비상계엄 때 수백명, 수천명을 진짜 죽이겠다고 살해하려고 살인 계획을 한 것"이라며 "그것이 성공했다면 이 대통령도 저도 그때 죽었을 것이다. 그것을 경고하고 있는데 그때 죽었으면 좋겠다는 것이냐"고 지적했다.




문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다[짝퉁의 공습]⑤ 잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"내가 제일 날씬해"…공기 같은 159만원 아이폰, 들고 있는 것도 까먹길!

서울시가 내 건강수명 3년 늘려준다고?

"36만원 찍힌 속초 대게집…24만원 어치 먹었는데?" 카드 덤터기 논란

보청기 기능 에어팟…1300㎞ 위성 연결해 오지탐험하는 애플워치

최고 성능 '아이폰 17 시리즈' 공개에도…애플 주가 1.5% 하락

마약보다 높은 2000% 수익률…2000조 암시장

복제 당한 'K브랜드' 5년새 '6배 급증'…카카오 연매출 증발

새로운 이슈 보기